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林鶴明稱柯粉傷多深 柯文哲：最有台灣價值 哪有改變？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
林鶴明臉書貼文「愛多深傷多深」，台北市長柯文哲今天回應，他還是「清廉、勤政、愛民、愛鄉土，最有台灣價值，有機會談一談，他(林鶴明)還是會發現，柯文哲還是跟以前一模一樣。」圖／北市府提供
林鶴明臉書貼文「愛多深傷多深」，台北市長柯文哲今天回應，他還是「清廉、勤政、愛民、愛鄉土，最有台灣價值，有機會談一談，他(林鶴明)還是會發現，柯文哲還是跟以前一模一樣。」圖／北市府提供

北市府前發言人、現任民進黨副秘書長林鶴明，日前在臉書貼文表示「柯粉變柯黑...，當年愛的多深、受傷就多深」。遭現任發言人陳智菡形容林是「恐怖情人」，對於林鶴明的臉書貼文「愛多深傷多深」，台北市長柯文哲今天回應，他到現在還是一樣，「清廉、勤政、愛民、愛鄉土，最有台灣價值，有機會談一談，他(林鶴明)還是會發現，柯文哲還是跟以前一模一樣，哪有什麼改變？」

林鶴明離開北市府發言人職務後，現出任民進黨副秘書長，林也屢屢在臉書嗆柯文哲，甚至以愛有多深、傷就有多深形容。

陳智菡昨天在臉書說，有一種人叫恐怖情人，「以愛之名，對被害人進行種種言語暴力、精神綁架。」陳也暗批林鶴明，「該不會你的核心業務，就是罵柯文哲？」「該不會你只是忍著藏著，為了下一次跳槽來鋪排下一個秀場？」

對於林鶴明頻嗆聲，柯文哲今天說，其實林鶴明可以在現在的工作崗位上，可以做得快樂高興，這樣就好了。很多事情，因為太久沒有接觸交往，常常會因為隔閡生出很多的誤解。

柯文哲說，他當市長之前，已經在台大工作了20幾年，當市長到現在也都一樣，「清廉、勤政、愛民、愛鄉土，最有台灣價值」，有機會談一談，他(林鶴明)還是會發現，柯文哲還是跟以前一模一樣，哪有什麼改變？

林鶴明 柯文哲 北市

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