基隆婦人打完高端回台北公司上班猝死 胸悶送醫救不回

基隆市一名41歲婦人，昨天上午10點多，在暖暖區的疫苗施打站打完高端疫苗後，在現場及回家沒有狀況，但昨天下午回到台北的公司上班，身體發生不適，發生胸悶、胸痛狀況，被送到台大醫院急診室，醫院診斷為胸主動脈剝離，昨晚8點多急救後不治，確切死亡原因還待檢警相驗。市長林右昌說，是否和施打疫苗有關，由專業醫師判斷，市府提供後續協助。

據衛生局指出，41歲婦人，昨天上午10點多，在暖暖區的疫苗施打站打完高端疫苗後，在現場及回家沒有狀況，但昨天下午回到台北的公司上班，4點多身體發生不適，發生胸悶、胸痛狀況。昨天下午5點多同事協助送醫，送往台大醫院急診室。晚間8點多急救後不治。醫院診斷為胸主動脈剝離，確切死亡原因還待檢警相驗

林右昌說，剛剛防疫指揮中心已有說明，據市府了解，她在施打疫苗時並沒有不適，打完在現場休息時也沒有狀況，回家時也沒有狀況，她去上班後發生這樣不幸，大家都覺得很遺憾，至於是否和疫苗有關，由專業醫師來判斷。

市府是否會提供後續協助？林右昌表示，基隆市民有任何問題，市府都會提供協助，這部分沒有問題。

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