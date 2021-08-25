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換蘇貞昌？蔡英文：內閣改組的政治操作該「適可而止」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨中央黨部。 圖／本報系資料照
民進黨中央黨部。 圖／本報系資料照

民進黨今辦線上中常會，據轉述，黨主席、蔡英文總統指出，針對今天媒體報導內閣改組，他要強調內閣沒有要改組，相關的政治操作應該「適可而止」，也肯定行政院長蘇貞昌面對疫情的表現。疫情得到控制，也謝謝所有民眾配合，還是要繼續疫情相關工作。

針對今天本土案例「＋0」，蔡總統說，這是5月9日以來，本土+0要謝謝國人配合，但是不表示清零，國人不能放鬆，要做好相關防疫的配合措施。

蔡總統也指出，她已完成接種，非常正常，也注意到黨公職、支持者在臉書發出已接種的小黃卡，謝謝大家的支持，支持國產疫苗是國家的戰略，會繼續掌握相關生產施情況，包括外購疫苗的進度，會多傾聽外界看法。

蔡總統並詢問在場中常委有無人打高端疫苗？並詢問有無異樣，蔡易餘及陳亭妃都反映「打完肚子會餓」。

高端疫苗 疫情 內閣

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