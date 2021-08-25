高端爆不良反應 江啟臣：該停就停、國際疫苗也曾停打

高端疫苗接連發生疑似不良反應甚至死亡案例，國民黨主席江啟臣今天下午在高雄接受電台專訪時表示，目前相關的不良反應應該先釐清後再繼續施打，此時此刻要先釐清真相，「該暫停就暫停」，把真相告訴大家，才是負責任政府，畢竟人命關天。

國民黨主席江啟臣今天到高雄爭取黨籍市議員支持，下午接受電台主持人李明璇專訪。江啟臣在節目中談到，他對任何疫苗施打發生不良反應，甚至死亡的事情都很遺憾，需要進一步專業判斷，昨天指揮官陳時中簡單說明暈針或心肌梗塞，畢竟高端沒有經過三級試驗與國際認證，昨晚會同醫師王任賢開直播，王醫師講得很清楚，甚至呼籲說要暫停，把目前的不良反應及猝死個案，先清楚釐清再決定要不要繼續施打。

江啟臣說，不光是高端，其他國際認證疫苗萬一出現死亡，也曾經暫停過，後來再恢復，他覺得該查清楚、了解清楚，該暫停就暫停，把真相告訴大家，科學證據告訴大家，這才是負責任的政府，這是人命關天的事情。

江補充，這幾天疫苗發生的不良事件應該要馬上調查清楚，告訴人民真相，到底這些事情是什麼原因造成，人民有知的權益，政府有責任釐清科學原因與理由；國人當然支持國貨，不會反對自主研發或國產疫苗，但不代表應該要犧牲人民的健康生命去換取。