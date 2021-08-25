林智堅入閣文化部？地方政壇：入閣傳聞已久

新竹市長林智堅下一步動向備受矚目，今天傳出將隨桃園市長鄭文燦北上組閣，接任文化部長，雖然消息已被總統府否認，但在地方掀起不少討論，由於類似傳聞在地方不斷，在地綠營顯得低調，沒有特別回應，市議會國民黨黨團發言人黃美慧說，若成真給予祝福，但留下建設誰能接棒？時代力量黨團總召廖子齊則盼林智堅做好做滿。

黃美慧說，市長入閣的消息在地方都沒有斷過，今天傳出將接任文化部長，若成真，她給予祝福，也認為市長很愛辦活動，相信文化部長一職可勝任有餘，身為新竹市民也會與有榮焉，「但延續的建設該由誰來接？」

黃說，代理市長人選相當重要，不僅有接力完成重要建設，更應該站在新竹市民的立場審慎審視各項基礎建設，若有林沒做到的部分，也應該協助加強補足。

廖子齊也說，去年開始就有類似的地方傳聞，就她個人而言，從過往的執政歷史看來，縣市首長中途先離開，並非好事，尤其林智堅市長有承諾過把市長任期做好做滿，她希望林智堅能實踐諾言，地方還是有許多重要建設，需要林持續推動完成。

「若找到暫代者，不會比本人更了解」，廖也說，林智堅最近在社群軟體替自己的任期倒數，並持續擘畫市政願景，自己身為監督市政的議員，著重點仍在地方發展，若林真的提早離開，代理人選絕對不會比本人更了解，且交接也需時間，難立刻上手。

在地民進黨對於林智堅入閣的傳聞，也顯得低調，議會民進黨黨團總召李妍慧說，這項消息總統府已經否認，不過，林智堅市長在任內施政優異，也很受到擁戴，身為新竹市民，也是同黨同志與朋友的立場，樂見林智堅前途光明，引以為榮並獻上祝福。

針對傳聞被點名接文化部，林智堅今天沒有回應，幕僚重申市政與防疫工作為重。但林去年上廣播節目時，曾說過若能選擇，會做滿市長任期，也希望卸任後休息一陣子陪陪孩子，但也不排除入閣或選立委等選項，以1句「江湖兒女身不由己」留下伏筆。