與黨產會和解 中影：全新影視文化時代開始

黨產會與中影公司締結行政和解契約，中影今天表示，雙方和解後一定能使國家、中影及其全體股東、債權人各方權益，獲得最大利益與保障，此和解方案也代表歷史共業下的影視文化，將有一個全新的影視文化時代開始，並藉此和解的達成，向諸如李行導演等影視文化前輩們致敬。

中影指出，公司現行股東幾乎全部與政黨及其附隨組織不當取得財產的歷史過程無關，尊重法律規定與行政機關行政處分內容，但為免除中影陷入財務與業務經營危困，董事會經評估後，同意與黨產會就原處分爭議洽談和解方案，黨產會將廢止黨產處字第107007號處分。

中影表示，中影將不再有涉及不當黨產與政黨附隨組織之疑問，公司一定會再努力，為國家社會與全體股東做出更好的貢獻，同時傳承並發揚影視文化，中影對於和解方案內容沒有遺憾，本和解方案也代表歷史共業下的影視文化，將有一個全新的影視文化時代開始。

而有感於影視文化圈前輩們對於影視產業之智慧財產與文化貢獻，中影公司特別針對上開應返還影片保存與傳承，花費巨資陸續加以數位修復，並未請求數位修復相關費用，將數位修復後的影片著作權及影片資產一併移轉給國家，希能將影視文化前輩們的心血保存，並為影視文化做出些微貢獻。