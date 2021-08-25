對趙介佑寬容卻對弱勢粗暴 時力轟：國家碰到黑道就沒力

時代力量立法院黨團今舉行記者會痛批，近日警方對於南鐵擋拆及美麗華工會抗爭粗暴執法，甚至不當盤查移工與一般人民，但面對前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑與松山分局之亂等黑道時，卻態度寬容。「國家公權力面對弱勢就成打手，碰到黑道卻沒力」，時力也呼籲，應盡速修正不合時宜的集會遊行法，保障公民活動不被國家暴力打壓。

時力黨團副總召陳椒華指出，最近許多集會遊行現場的人民都遭到政府粗暴執法，從美麗華工會在總統府前的抗爭、喬友大火案家屬於彰化縣府前的記者會，再到台南鐵路東移地下化的黃春香拆除案都是如此，顯現國家暴力具體表現在台灣各地，跨越各黨及縣市。

南鐵擋拆抗爭參與者陳祺忠也回憶起上周五的抗爭情形，原本時力黨團已和行政院及交通部溝通，沒有協調前不能拆除，當時的指揮官也表示會在凌晨5點由鐵道局處長向立委說明後才拆除，沒想到快5點時突然衝出大批警察，將他強壓在地，想要強力排除，經過陳椒華委員制止、再加上現場有記者拍攝，警察才放開。

時力黨團幹事長王婉諭也表示，先前三重一名擔任家庭看護的外籍移工，只站在路邊講電話，就被懷疑為非法逃逸勞工，遭上銬載至警局，今年4月一名中壢教師案例前往上課途中，也遭警察攔下盤查，並以現行犯上銬逮捕。

時力黨團總召邱顯智批評，最讓民眾不能接受的是，警察對於真正的黑道，特別是背後有民代等力量撐腰時，比對一般人民更寬容，如趙介佑曾因恐嚇取財到北投分局偵查隊協助調查，隔天卻可到偵查隊會見同案從台北監獄借提的洪姓友人，還高調拍照打卡，分局幹部及承辦人也沒有管制或制止，「這樣的事情我當律師以來還真沒看過」。

時力黨團表示，蔡英文總統雖在2008年簽下人權保障書，承諾要修改不合時宜的集會遊行法，民進黨也曾提出修法版本，但目前仍是遙遙無期，呼籲執政者正視人民的聲音，切勿再將人民當作敵人，警政署也必須針對粗暴執法行為給予人民一個交代，並確實基於保障人民權利的角度重新檢視執法手段。