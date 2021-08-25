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任閣揆秘書長？ 桃議員楊家俍：被傳這樣三生有幸

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議員楊家俍講調沒有被徵詢入閣一事，圖為楊家俍過去宣導防疫畫面。記者鄭國樑／攝影
桃園市議員楊家俍講調沒有被徵詢入閣一事，圖為楊家俍過去宣導防疫畫面。記者鄭國樑／攝影

政壇傳出內閣9月改組，桃園市長鄭文燦接閣揆，部分閣員名單也曝光，雖然鄭文燦今天上午否認，說是假消息，不過傳出的閣員名單外界也認為並非空穴來風，其中大黑馬要屬桃園市議員楊家俍出任行政院秘書長，對此楊家俍中午表示並沒有被徵詢，他對是否入閣也沒有任何預設立場，但是真的沒有被徵詢。

不過桃園綠營人士指出，鄭文燦在多次傳出接閣揆的時候，雖然都否認，但是如果仔細分辨，鄭市長否認的是傳出的時間點接閣揆，並不是否認他要接閣揆，這次也是一樣。

鄭文燦9月接閣揆一事，這幾天已經傳開，昨天更進一步傳出部分閣員的名單，楊家俍說昨晚就有朋友傳一份不知道哪裡來的名單給他，還說明單上面他接任秘書長，他看了以後覺得好笑，並沒有當一回事，因為他知道自己並沒有被徵詢，不過心裡覺得能被這樣傳，也算三生有幸。

今天上午媒體追著鄭文燦問接閣揆、組閣的消息，也有媒體找楊家俍問答案，結果楊家俍一個上午都沒接電話，LINE也沒回，早上原本有一個為民服務的會勘也沒到場，完全「神隱」不像他行事風格，不禁讓人以為真有其事，一直到中午楊家俍才一一回朋友的電話，他說前幾天就約好今天到醫院檢查身體，手機關機，完全沒有想到有這麼巧的事情，並不是他神隱。

鄭文燦 桃園 行政院

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