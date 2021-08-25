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內閣大改組 民進黨派系人士：自釀政治風暴？

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

政壇盛傳9月1日將大改組，民進黨派系人士認為，大改組除非有危機，例如是公投全盤皆輸，否則9月1日就要全盤撤換不太可能，尤其要一次換上三個縣市首長，一定被打成「落跑市長」，不可能自釀「政治風暴」，但值得關注的是個別的小改組、小異動，不無可能。

政壇這份名單分別是，行政院長鄭文燦、海基會董事長蘇嘉全、監察院副院長提名李鴻鈞、內政部長潘孟安、交通部部長林右昌和行政院秘書長楊家俍（桃園市議員），三個縣市長第一時間已出面否認，但黨內許多人昨天都已收到這份名單。

派系人士認為，三個縣市長一次入閣，最簡單的邏輯就是被打為「落跑市長」，尤其九月立法院會期就要開始，不僅會被頻頻砲轟，下個會期還是預算會期，預算還可能被退，都是可以預見的政治危機。且市議員接任行政院秘書長，雖是鄭文燦的人馬，但秘書長這位子非同小可，以一個市議員接任，一定會引發各方側目。

「小改組不重要，大改組沒必要」也有黨內人士認為，現在疫情趨緩，正是扭轉民意的「反攻」時機，這時撤換掉行政院長，根本沒必要，但隔別的小改組例如蘇嘉全、李鴻鈞等，傳聞確實甚囂塵上，個別的異動也是不無可能。

黨內人士分析，行政院長蘇貞昌近日聲勢下滑，還被黨內猛攻，確實有弱化跡象，有人刻意在政壇群組廣傳，也可能是要打擊蘇閣揆，但若公投全盤皆輸，才可能撤換掉閣揆，現在離公投還有一段時間，實在沒有撤換閣揆的理由。

行政院 公投 李鴻鈞

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