境外移入53例變異株 高達87%都是「Delta」

Delta變種病毒已肆虐全球，且讓疫苗效益大打折扣。台大公衛團隊今天舉行「新冠肺炎防疫科學線上直播」，整理我國自7月2日起，境外移入確診的基因定序結果，發現192名個案中，有53名是變異株。其中，高達87%屬於Delta變異株。

台灣因邊境防疫控管得宜，目前並未受到Delta變種病毒強力威脅，指揮中心在7月2日起，針對境外移入確診個案皆進行基因定序。

關於7周以來的統計，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今天表示，192名個案中，裡面有53名為變異株，而Delta占了最大宗，高達87%。另外，192名確診者，有34名曾經接種過疫苗，顯示部分民眾有突破性感染。

台大團隊也針對境外移入確診做年齡分析，可以發現20至29歲年輕人最多。陳秀熙說，這和國際Delta侵襲年輕人趨勢相同。

統計顯示，近200名個案裡面，更有139人處於無症狀、症狀前的狀況。陳秀熙表示，隱形感染者在檢疫期間，需遵守防疫政策，搭配快篩揪出病毒，是未來社區監測避免演變成社區流行的措施，而指揮中心該如何配合五大監測政策，去防堵變種病毒備受關注。

另外，國內第一劑疫苗接種率昨突破四成，陳秀熙說，這數字高於亞洲的33%，及全球32.4%。至於全球各洲疫苗接種狀況，北美洲、歐洲及南美洲，至少一劑的接種率已超過五成，亞洲及大洋洲約三成，但非洲僅4.5%，各國差異很大。