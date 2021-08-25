鬼月期間服務處外被放棺材 綠委曝原因：不會提告

民進黨立委何志偉服務處門口今早被放置一具白色棺材，上頭寫著許多陳情標語，對此何志偉表示，此案是家庭內部繼承糾紛，「尊重民眾的陳情，但請用理性方式陳述」，他也強調，每個人的心都需要被照顧，但相互尊重也是必要，對於民眾行為不會提吿。

適逢鬼月期間，有民眾今早行經何志偉服務處時，驚見一具白色棺材，將照片PO上臉書社團「我是士林人&我是北投人」，並表示「經過整個被嚇到」。

對此何志偉回應，選民服務不該淪為情緒性的司法關說，此案是家庭內部繼承糾紛，歷經三審定讞敗訴、大法官釋憲遭駁回，他尊重司法的獨立與超然，也不可能為了單一家庭的糾紛而倉促修法。

何志偉強調，尊重民眾的陳情，但請用理性方式陳述，不必要用此方式恫嚇他的助理，「每個人的心都需要被照顧，但相互尊重也是必要。我們不會提吿」。