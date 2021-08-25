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蔡英文總以「修法」化解民怨 孫大千:政治信用已破產

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自孫大千臉書。
圖/取自孫大千臉書。

154隻走私貓咪日前在流浪動物日執行安樂死，蔡英文總統曾親上火線承諾修法。國民黨前立委孫大千今在臉書發文指出，每次遇到因為重大事件所引爆的全民公憤時，蔡英文總是以「修法解決」的回應來化解民怨。然而，一次次的跳票，讓蔡英文已經成為一位「政治信用破產」的總統。

孫大千說，為了平息年輕世代對於低薪過勞的怒火，蔡英文早在數年前就承諾會儘速推動「最低工資法」的立法，結果眼看著蔡英文的任期就要結束了，連個影子都沒有。

另外，為了安撫社會大眾對於恐龍法官的憤怒，蔡英文一再推託將用修法的方式來落實司法改革，可是，當風頭過了，熱潮退去，仍然是只聞樓梯響，不見人下來。

孫大千說，當154隻無辜的喵星人被民進黨政府以處理走私物品的方式逕行銷毀而點燃了所有珍惜生命的民眾的反彈時，蔡英文當然又祭出了這一千零一招，以宣示修法的策略來進行危機處理。不過，接下來極有可能又是虛晃一招，毫無下文。

孫大千指出，當蔡英文不斷的利用可愛的蔡想想和蔡阿財來爭取年輕世代的支持時，請不要忘記自己曾經做過的承諾，立即修法以真正符合人道主義的方式來處理未來被走私動物的問題。

蔡英文 孫大千 走私

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