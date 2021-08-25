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鄭文燦組閣他當交通部長？林右昌：沒被徵詢也沒此規畫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
鄭文燦組閣他當交通部長？林右昌：沒被徵詢也沒此規畫和打算。記者游明煌／攝影
鄭文燦組閣他當交通部長？林右昌：沒被徵詢也沒此規畫和打算。記者游明煌／攝影

傳聞桃園市長鄭文燦可能組閣，還點名基隆市長林右昌當交通部長。林右昌今天對此回應，他個人沒有聽說有這樣的傳聞，另外，當然也沒有被徵詢，他個人也沒有這樣的規畫和打算。被問到是否支持鄭文燦組閣？林右昌說，「這個假設性的問題，不回答」。

林右昌今天前往八堵國小視察防疫狀況，他受訪時說，他曾經在行政院服務3年多時時間，行政院的工作非常的繁重，各部會的工作非常的多，各部會首長大家都很努力在工作，應該給所有部會首長更多的支持和鼓勵。

媒體詢問有報導指桃園市長鄭文燦可能組閣，還點名林右昌當交通部長。林右昌說，有關今天的報導，他個人沒有聽說有這樣的傳聞，另外，當然也沒有被徵詢，個人也沒有這樣的規畫和打算。

林右昌說，他還是專心在基隆市政，希望能在有限的時間裡，把基隆市政多做一點，做好一點，做得更好一點，這是他現在最大的期待和努力的目標。

林右昌表示，前一陣子視察時，有市民問他「可不可以再選第三次？」讓人覺得很溫暖，而且很感動，基隆正在蛻變當中，城市博覽會延到明年4月舉辦，還有非常多工作要努力。

鄭文燦組閣他當交通部長？林右昌：沒被徵詢也沒此規畫和打算。記者游明煌／攝影
鄭文燦組閣他當交通部長？林右昌：沒被徵詢也沒此規畫和打算。記者游明煌／攝影
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鄭文燦組閣他當交通部長？林右昌：沒被徵詢也沒此規畫和打算。記者游明煌／攝影
鄭文燦組閣他當交通部長？林右昌：沒被徵詢也沒此規畫和打算。記者游明煌／攝影
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林右昌 基隆

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