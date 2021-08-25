蘇貞昌傳出將被撤換？女兒語帶玄機回應了

民進黨政府傳出九月一日內閣改組，行政院長蘇貞昌將遭撤換，蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧今天受訪指出，媒體指出9月1日換內閣，就是下周，「很快就知道是真消息還是假消息」，大家在各自崗位上對防疫競競業業，行政團隊如是，每個人也是同樣，「這時候還要用這消息來傳，覺得實大可不必。」

蘇巧慧及立法院副院長蔡其昌今一同出席活動，蘇被媒體問到是否對蘇院長感到不捨？蘇巧慧說，她覺得每一個人都在自己崗位上，包括海關防疫人員、檢疫所、衛福部和醫檢師等，所有人員大家都很辛苦，就是因為每個人都分工努力，才有辦法在90天內，將台灣疫情再次守住，「我想大家都看在眼裡，在台灣真的是可以珍惜」。

蔡其昌則說，尊重媒體的猜測，但他沒聽到任何訊息、風聲，尤其被點到的人很多都是好朋友，也從沒聽他們講過。蘇巧慧在旁逗趣地說「有沒有點到你？」蔡其昌「痾..我資質平庸，沒點到我」。

蔡其昌，蘇院長在防疫一路以來，面臨艱苦環境，防疫沒有所謂的滿分，但每天在進步，跟國際比起來，從數據看得到，很短時間疫苗覆蓋率超過百分之40，相比確診人數同樣處於優等的越南，疫情卻嚴重到這個程度，台灣則是縮短成現在個位數，且經濟復甦，跟國際比起來，表現得很好，「這時間點去換沒有任何邏輯性」。

民進黨立委陳亭妃則分析，總統府已經正式否認的這項人事傳聞。而且比較弔詭的是，這項假的人事傳聞是在昨天下午突然之間，被大規模地在通訊軟體分享，這個發動的人其心可議。

陳亭妃說，這份名單有兩個不合理的地方。第一個是時間點，現在這個時間是我們大家團結抗疫非常關鍵的時刻，怎麼可能來談所謂的內閣改組。第二個是這份名單多數都是民進黨已經連任過的縣市首長，所以是不是要引發另外一個政治風暴？