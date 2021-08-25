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內閣傳將改組世代交替 時力：蘇貞昌非常辛苦

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立法院黨團總召邱顯智。圖／聯合報系資料照片
時代力量立法院黨團總召邱顯智。圖／聯合報系資料照片

政壇傳出，最快9月1日將進行內閣改造工程，由桃園市長鄭文燦出任閣揆組閣，展開後蔡英文總統時代年輕化、世代交替的接班布局。對此時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，立法院沒有閣揆同意權，尊重總統行使憲法上的權力，「蘇貞昌院長其實也非常辛苦，包括經濟上的表現或是紓困，基本上大多還是給予肯定，但對於蘇內閣，我們的態度很清楚，就是建設性的批判」。

邱顯智表示，若做不好的地方涉及公共利益、人民福祉，比如警察對南鐵抗爭者的對待方式，當然要提出強烈批判，或像台鐵改革，他在交通部長林佳龍下台時，就講過下台沒辦法解決問題，「大家關切的不是閣員要不要下台，重點應該是要怎麼樣把事情做好」。

據指出，內閣改組後，將由桃園市長鄭文燦出任閣揆，已是第二任任期的屏東縣長潘孟安出任內政部長、基隆市長林右昌出任交通部長，總統府前秘書長蘇嘉全出任海峽兩岸交流基金會董事長，親民黨籍的前立委李鴻鈞則將出任監察院副院長。

對於多位綠營地方首長在還有一年多任期情況下，卻傳出可能入閣，邱顯智表示，尊重執政黨內部的人事安排，但這不是時力關注的重點，不管時力黨團在中央或是各縣市議員在地方上的的監督，都是以對事理監督的角度，這樣比較恰當，以交通部為例，必須要有大刀闊斧的改革，而不是布局都是同一批人，重點是民眾希望有一個改革的決心。

邱顯智 內閣 時代力量

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