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【即時短評】蘇貞昌「接地氣」形象幻滅已是最後考驗期

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

近來傳出新的內閣改組名單，預告行政院長蘇貞昌將於九月換人，由桃園市市長鄭文燦接班，消息一出，民進黨內多抱持懷疑的態度看待，時機點實在耐人尋味。

按一般時機點而言，執政黨若考慮內閣改組，九月實在不是好時候，尤其立法院即將開議，進入預算審查會期，如果閣揆臨時換人，那原來各部會已經規劃、印好的預算書，勢必退回重印。新揆上任展現全新氣象，必須推出新的施政方針和計畫，可不能把前任的文字複製貼上。

倘若名單屬實，象徵蔡政府急於換人，要鄭文燦火速就任。但現在實看不出迫切必要；特別是，五倍振興券發行在即，如成功，那是蘇貞昌一手規劃主導，新內閣如何邀功？如失敗，新內閣必須承擔善後，才上任就可能面臨民調受挫，政治考量上實為不智。

加上公投即將於年底登場，各界都評估公投不僅代表檯面上的議題，更是對蘇貞昌投信任票。要蘇貞昌在公投前下台，對蘇貞昌的信任投票，豈不是要轉嫁到新閣揆身上？好不容易的營造的年輕接班，形同前半年都要背住舊內閣的包袱，扛住了未必加分，扛不住，鐵定是出師不利。加上秋冬新冠疫情可能再次出現大爆發，防疫做不好，新內閣恐怕才上任，就要下台。

且新名單中出現不少地方首長，肩負2022地方選舉母雞帶小雞責任，此時地方布局還不明朗，首長便被召至中央，對2022恐有不利。

從政策到政治，方方面面來看，此時內閣改組都非好時機，更讓風聲耐人尋味。隨著日前蘇貞昌面見蔡英文總統，後來被綠委逼迫，不得不在五倍券的政策上轉彎，顯見蘇貞昌一個人說了算的政治局勢已然改變，原來「接地氣」的形象也有所幻滅，預料從今年九月到年底，將是蘇貞昌內閣最後的考驗期，如沒能挺住，則明年農曆年的將會是蔡政府組織選舉內閣的好時機。

內閣 蘇貞昌 公投

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