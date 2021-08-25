網瘋傳內閣9月改組名單 黃偉哲從這點判斷「不可能」

網傳9月1日蔡英文總統將啟動內閣改組，將更換現任行政院長蘇貞昌，由桃園市長鄭文燦出任新任閣揆。台南市長黃偉哲今天受訪時表示不可能，而且整份名單充滿針對性、政治性但毫無邏輯性。

黃偉哲表示，這份名單他高度懷疑是來自內容農場，而且是一種網絡認知的作戰，完全沒有可信度，因為絕對不會有一個執政的政府把還有一年多任期的縣市首長通通都換掉。

稍晚，台南市長黃偉哲也再度對此表示，「和現實差距太大」，並提出「3不原因」。

他說，傳言9月內閣改組，但9月快到了，立法院會期9月就開始，現在換將以現實考量來說不大可能；再者，將執政黨執政縣市即將任滿的首長一次都入閣，和現實差距太大，這樣選舉如何布局？畢竟和選民合約4年，中途離開也會受到影響。第三，該內閣改組名單充滿政治性，且沒人承認出處從哪裡來，名單不合邏輯。

據了解，名單鄭文燦出任行政院長外，屏東縣長潘孟安出任內政部長、基隆市長林右昌出任交通部長，總統府前秘書長蘇嘉全出任海峽兩岸交流基金會董事長，親民黨籍前立委李鴻鈞出任監察院副院長。