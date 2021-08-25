林智堅接任文化部長？幕僚：個人下一步非優先考慮

政壇傳出，民進黨政府將於9月進行內閣改造工程，桃園市長鄭文燦將北上接任行政院院長，多名綠營縣市首長也將入閣，其中，新竹市長林智堅接任文化部長；對此，林智堅今天早上低調沒有回應，市長幕僚表示，市長現階段依然以防疫和市政工作為重，「個人的下一步」不是優先考慮的選項。

本報報導內容提到，林智堅可望入閣文化部，備受注目。其實，林智堅明年2任屆滿，下一步動向早就備受關注，近來地方也有傳聞指林10月份要北上入閣，但是只聞樓梯響，不曾點名過入閣的職位，此次消息點出林將接任文化部長，也頗為耐人尋味。

林智堅在市長任內施政滿意度高，下半年市府進行民調，了解新竹市在防疫期間的作為表現，新竹市也拿下9成以上的高滿意度，顯見林智堅帶領的團隊施政表現獲得肯定，政界推測林可能先入閣，再轉攻桃園市長，不過林智堅過去都沒有正面回應。

林的幕僚認為，現在談入閣還操之過急，畢竟現在還必須專注防疫，五倍卷等振興工作也還沒上場，現階段防疫優先，加上還有不少重要的市政工作待推動，像是市立棒球場重建將在年底完工等，且下屆新竹市長綠營人選還沒有明朗，現階段不宜躁進。