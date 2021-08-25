AIT處長拜會龔明鑫 討論深化台美產業合作

美國在台協會新任處長孫曉雅近日馬不停蹄拜會我政府官員，國發會官員表示，孫曉雅在拜會國發會主委龔明鑫時，雙方就台美合作重要議題，包括台美數位經濟論壇（DEF）、雙語國家政策、重點產業合作、人才循環大聯盟（TCA）等廣泛交換意見。

國發會指出，孫曉雅在24日下午率AIT經濟組組長安恬（Dannielle Andrews）、商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl）拜會龔明鑫。這是孫曉雅上任後首次至國發會正式拜會，討論台美合作議題。

官員轉述，龔明鑫在兩人會面時表示，台美雙方有諸多可進行之合作項目，除持續雙邊既有的對話平台，如國發會與AIT共同籌辦之台美數位經濟論壇（DEF），就數位經濟領域進行政策交流及促進商業合作外，針對正在推動的2030雙語國家政策，歡迎美方在引進英語師資、助教及鼓勵雙方學校締結姊妹校等方面，與台灣強化合作交流；產業合作方面，期待台美可就具未來性的產業，如數位及資訊安全、綠能、AI、物聯網、5G、生醫產業、電動車、低軌衛星等領域深化合作，並盼深化雙邊人才交流。

孫曉雅除了感謝龔明鑫的歡迎，也表示相當高興再次派駐台灣，她呼應龔明鑫所提的合作議題，期待與國發會在各面向強化合作；而未來AIT將持續致力推動台美各領域的雙邊合作，在既有堅實基礎上持續深化台美夥伴關係。