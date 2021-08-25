和連勝文合體造勢 朱立倫：若當主席負完全責任

國民黨主席候選人朱立倫今天上午與中央委員連勝文一同前往攝影棚拍攝競選形象照，朱立倫表示，國民黨現在要團結，才能展現更大的力量，同時針對近日高端疫苗頻出狀況，朱立倫也批評，高端的許多數據不清不楚，政府需要負責。

【中央社／台北25日電】

國民黨主席江啟臣喊出年底公投一定要過關，沒過就下台，前新北市長朱立倫今天說，他若擔任主席會負完全的責任，任何公投、罷免案、重要事件會全力以赴，他會是強勢、團結的黨中央。

國民黨主席9月25日改選，尋求連任的江啟臣昨天表示，反萊豬、公投綁大選2項公投一定要過，沒過他就下台，1218公投的結果，不是行政院長蘇貞昌下台，就是他下台。

登記參選黨主席的朱立倫今天與國民黨中央委員連勝文一起與雙北參與黨代表選舉的青年拍攝競選合照；對於江啟臣喊出公投不過就下台，若自己當選主席是否比照，朱立倫表示，國民黨現在就是要贏，最重要的就是2022年團結勝選，2024年重返執政，過程中，他會負完全的責任，任何的公投、罷免案、重要事件他都會全力以赴，他會是個負責任、強勢、團結的黨中央。

談到黨主席選戰與連勝文達成什麼共識，朱立倫說，他與連勝文的共識就是國民黨要更強、更團結、更有戰鬥力，一定要贏，未來在國際事務、兩岸事務一定要堅持立場，希望國民黨能在2022年地方選舉勝選、2024年重返執政。連勝文則說，共識就是要贏，贏了之後把該做的事做好。

此外，連勝文上午接受廣播節目專訪，對於主席選舉不支持江啟臣的理由，他表示，國民黨是在重整當中的組織，每個階段有不同需求，江啟臣沒有什麼不好，只是現在這個階段，可能有其他人比江啟臣更適合做這個工作。

連勝文說，今天若是很完整的行政體系，江啟臣做行政首長會表現很好，比如做台中市長就會做很好，或國民黨若重返執政，江啟臣可以變成非常優秀傑出的外交官，但重整的組織，特別需要資源、整合國民黨內部，江啟臣的長處可能無法做最好的發揮；朱立倫是現階段最符合國民黨的需求。

對於朱立倫要不要參選2024年總統，連勝文表示，要不要選高興就好，他反問江啟臣，不選總統，那要不要選副總統、要不要選立委，若擔任主席又選立委，如何幫忙輔選，未來如果募款，錢是要先給自己與派系，還是先給黨內其他人。