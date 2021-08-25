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幕後／內閣改組風聲又起 綠營內評估蘇內閣「地震好發期」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報系資料照
行政院長蘇貞昌。本報系資料照

近日內閣改組風聲又起，甚至對特定職位點名皆有著墨，引發政壇議論。民進黨黨務人士表示，這顯示蘇貞昌內閣已進入「地震好發期」，若說五倍券政策轉彎事件對行政院是實質傷害的主震，那進一步廣傳的名單則可視為後續餘震；即使蘇貞昌繼續坐在閣揆位置上，評估黨內對行政院的能量釋放將成新常態，蘇貞昌本人也勢必持續成為黨內提款機角色。

民進黨派系人士指出，五倍券事件是蘇內閣在行政體系端強勢主導施政方向的分水嶺，黨內部分系統對政院表態力道，在政策轉彎後依舊不減是已是警訊，因此後續再被傳內閣即將倒台亦是可預期範圍的事；站在黨內部分「改革派」立場來看，蘇內閣可能是獨霸行政資源、又不與立院端溝通，但從另一角度看，蘇內閣恐已成為民進黨內最大箭靶。

該人士表示，蘇內閣若繼續留任，未來三不五時被黨內強力監督的情況不會少，但這未必只是單純茶壺風暴。民進黨內派系將比在野黨更像在野黨，更徹底邊緣化國民黨、民眾黨等在野勢力，以五倍券為例，民眾認知到的都是民進黨立委替大家爭取到了更好的方案，而國民黨、民眾黨主張早已淪為無人聞問。

對於內閣改組議題，總統府發言人張惇涵表示，再次強調疫情當下，蘇貞昌以及所領導的行政團隊正全力防杜疫情，穩健整體經濟情勢，炒作內閣改組毫無意義，蔡總統也沒有這個打算。

內閣 民進黨 蘇貞昌

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