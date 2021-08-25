內閣傳9月改組世代交替 民眾黨：蘇內閣的確很多問題
政壇傳出，最快9月1日將進行內閣改造工程，由桃園市長鄭文燦出任閣揆組閣，展開後蔡英文總統時代年輕化、世代交替的接班階隊布局。對此民眾黨立委張其祿表示，目前還無法確定訊息是否屬實，不過目前蘇貞昌內閣的確出現很多問題，希望新內閣能夠趕快把問題解決。
據指出，內閣改組後，將由桃園市長鄭文燦出任閣揆，已是第二任任期的屏東縣長潘孟安出任內政部長、基隆市長林右昌出任交通部長，總統府前秘書長蘇嘉全出任海峽兩岸交流基金會董事長，親民黨籍的前立委李鴻鈞則將出任監察院副院長。
張其祿表示，內閣改組是執政黨權力，在野黨難以置喙，不過蘇內閣在防疫、交通、警政治安等都發生一些問題，這也是為什麼相關位置都被點名，如海基會的兩岸僵局，交通部的台鐵改革，內政部的警政治安，都代表內閣有結構性轉變的必要。
對於此次內閣改組也被視為民進黨後蔡英文時代的世代接班，張其祿認為，這一批成員的確比較年輕化，裡面也可看到派系平衡的概念，有正國會、新潮流還有蔡英文自己的人馬，民進黨過往也一直都這樣在做，布局都有派系平衡。
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