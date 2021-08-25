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鄭文燦接行政院長？鄭運鵬：背後有肯定鄭文燦元素

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨政府將啟動9月1日内閣改造工程？傳出桃園市長鄭文燦可望接任行政院長。圖／市政府提供
民進黨政府將啟動9月1日内閣改造工程？傳出桃園市長鄭文燦可望接任行政院長。圖／市政府提供

民進黨政府傳出9月1日内閣改造工程，其中桃園市長鄭文燦可能接任行政院長，民進黨籍桃園立委鄭運鵬指出，名單只是顯示鄭文燦市長兩任六年半下來，桃園建設得很好，做得好，就有份量，雖然是謠言，但是背後有肯定鄭文燦的元素。

鄭運鵬指出，對任何現任總統、執政黨最有利的狀況，就是讓內閣穩定做事，執政面臨困境又無法解決，才需要大改組；但是大改組，不代表狀況會變好，「我的觀察是，蜜月期後，變成了看守內閣的機率比較高。」

鄭運鵬指出，台灣民主化以來改組經驗血跡斑斑，台灣如此，其他民主國家也一樣。蘇貞昌院長從2019年開始，已經協助國家渡過好幾波危機，民進黨沒有理由不信任他的能耐，更何況確診數已經穩定降到個位數的現在。

桃園 民進黨 鄭運鵬

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