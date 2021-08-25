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外傳將出任內政部長 潘孟安：剛看到新聞 之前沒聽過

聯合報 / 記者劉星君潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安外傳出任內政部長，他今天上午在議會答詢時有議員問及此事時表示，備詢前才看到新聞，之前沒聽過，個人希望繼續留在屏東，跟大家一起為建設屏東打拚。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安外傳出任內政部長，他今天上午在議會答詢時有議員問及此事時表示，備詢前才看到新聞，之前沒聽過，個人希望繼續留在屏東，跟大家一起為建設屏東打拚。圖／取自潘孟安臉書

政壇傳出最快9月1日將進行的內閣改造工程，蔡英文總統將更換已二度出任行政院長的蘇貞昌，由桃園市長鄭文燦出任閣揆組閣，並傳由已是第二任的屏東縣潘孟安出任內政部長。 潘孟安今天上午在議會被議員問及此事時表示，備詢前才看到新聞，之前沒聽過，個人希望繼續留在屏東，跟大家一起為建設屏東打拚。

兩屆任期在明年底屆滿的潘孟安，連續3年蟬聯遠見雜誌的五星首長，是民進黨世代交替的重量級人選，入閣傳聞一直不斷，包括將接任農委會主委、交通部長，這次又傳出接任內政部長，每次被問到他都笑回，「請不要幫我找工作了！」

縣議員劉淼松今天上午質詢時問到外傳接任內政部長一事，潘孟安答覆時說，備詢前才看到新聞，之前沒聽過，他個人希望繼續留在屏東，跟大家一起為建設屏東打拚。 劉則說，庄腳囝仔比較重感情，但如果對個人發展、對屏東發展有幫助，希望潘縣長還是可以考慮一下。

屏東縣 潘孟安 內政部

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