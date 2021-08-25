外傳9月接閣揆？鄭文燦回應：我還是陪大家在桃園

外傳桃園市長鄭文燦9月接閣揆，鄭今天上午主持桃園防疫會議時對局處首長喊話，「網路傳的假消息不用相信，我還是陪大家在桃園，一起努力、一起打拚」。

網路傳言，行政院內閣將在9月改組，桃園市長鄭文燦可能接行政院長，屏東縣長潘孟安接內政部長，基隆市長林右昌則任交通部長，另有許多地方首長和綠營重要人士被點名。

其實，地方早有耳聞鄭文燦接任閣揆消息，多名市議員曾在質詢時旁敲側擊，拜託鄭入閣之後繼續支持桃園，實則探聽其意向，媒體節目主持人更是直球對決，直接問何時到中央，鄭多以「現階段最重要的工作是把防疫做好」回應。

「網路的假消息就不要相信，我還是會陪大家一起在桃園打拚。」鄭文燦對局處首長喊話「網路上傳的內容笑一笑就好了」，同時也重申防疫與市政一樣重要，「希望大家一起全力以赴」。

「一看就知道是假的。」鄭文燦重申現階段的目標就是專心市政和用心防疫。他表示，強調閣揆工作不輕鬆，除了面對外界的壓力與期待，決策也要既符合民意又合乎預算法規，相當辛苦，而院長蘇貞昌這段時間任勞任怨，大家都看到了，會繼續支持。

另，屏東縣長潘孟安被傳出任內政部長，今天上午在議會回應縣議員劉淼松今天上午質詢時問到外傳接任內政部長一事，潘孟安答覆時說，備詢前才看到新聞，之前沒聽過，他個人希望繼續留在屏東，跟大家一起為建設屏東打拚。

網傳基隆市長林右昌當交通部長，林右昌今天對此回應說，他個人沒有聽說有這樣的傳聞，當然也沒有被徵詢，至於他個人也沒有這樣的規畫和打算。被問到是否支持鄭文燦組閣？林右昌說，「這個假設性的問題，不回答」。