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內閣九月改組？傳鄭文燦組閣 年輕世代接班

聯合報 / 記者王寓中劉宛琳／台北即時報導
民進黨政府將啟動9月1日内閣改造工程？傳出桃園市長鄭文燦可望接任行政院長。圖／市政府提供
民進黨政府將啟動9月1日内閣改造工程？傳出桃園市長鄭文燦可望接任行政院長。圖／市政府提供

民進黨政府將啟動9月1日内閣改造工程？朝野陣營可靠消息傳出，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌從「共治維穩」到「誰是當家 」已經到正式攤牌階段，民進黨將展開後蔡英文時代年輕化、世代交替的接班階隊布局，以全新戰鬥團隊迎戰2022縣市長基層選舉，進行內閣的全面改組。

政壇傳出，最快9月1日將進行的內閣改造工程，蔡總統將更換已二度出任行政院長的蘇貞昌，由桃園市長鄭文燦出任閣揆組閣，已是第二任任期的屏東縣長潘孟安出任內政部長、基隆市長林右昌出任交通部長，總統府前秘書長蘇嘉全出任海峽兩岸交流基金會董事長，親民黨籍的前立委李鴻鈞則將出任監察院副院長。

另外，衛福部長陳時中是否階段性任務完成，調整職務，代理桃園市長或另有安排，新竹市長林智堅可望入閣文化部，也備受注目。

蘇貞昌行政院長任內作風強勢，蔡蘇體制某種程度壓制黨內的內鬥爭權風暴，加上一直傳出沒有適任的行政院長接任人選，讓維穩優先的蔡蘇體制得以持續，但面對年底四大公投，從紓困、振興到疫苗拖打引發的基層民怨，讓蔡總統終須展現當家的抉擇。

鄭文燦若組閣，首當面臨年底四大公投及2022年縣市長選舉成敗的強大挑戰，但世代交替原本就要接受試鍊，若能度過磨鍊，自能更上一層樓，在2024年與副總統賴清德爭奪接班領導人大位，反之亦能證明民進黨江山有人才出，未來前景仍看好。

蘇嘉全掌海基會之前傳聞已久，據了解，在李大維出任總統府秘書長時，蔡總統就曾詢問蘇嘉全掌海基會，但當時蘇意願不定，此時人事布局蘇找到舞台，更牽動屏東縣長接班布局，蘇重新躍出檯面，以其地方人脈，對民進黨2022選戰也將增添戰力。

親民黨籍的李鴻鈞出任監察院副院長，黨籍平衡、跨黨合作是必然連結，但此一布局是否與縣市長選舉有關，值得觀察，且之前傳出的副院長人選是李鴻源，若由哥哥換弟弟，其中緣由更耐人尋味。

據了解，包括綠營及藍營重量級人士，都已聽聞此一內閣改組名單，訊息並來自將異動的縣長首長，若傳聞屬實，不僅牽動內閣改組、後蔡英文時代接班布局，更直接牽動縣市首長代理人選的決定，以及2022年縣市長提名人選的競逐卡位。

若內閣改組只是傳聞一場，但也證實綠營內部對世代交替的基層壓力已來到最高點，蘇貞昌接下來的閣揆保衛戰，挑戰將日增不減，步步驚險，蔡總統若不能安撫黨內世代交替的呼聲及壓力，任蘇揆強勢領導到年底甚或2022敗選才負責下台，恐將步上前總統馬英九後塵，最後將讓選民用選票證明：「蔡的跛腳從縱用蘇就已開始」。

內閣 行政院 民進黨

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