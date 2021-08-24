越南帳號現朱立倫臉書 綠側翼酸：花錢搞假帳號都不會

台灣基進新聞部副主任陳子瑜今晚在臉書表示，國民黨主席候選人朱立倫在臉書貼文的留言，出現大量越南帳號以相同中文內容留言，因此要提醒朱立倫，小心是否團隊遭到滲透，才會犯下這種低級愚蠢錯誤。民進黨籍已被罷免的前桃園市議員王浩宇也在臉書指出，「越南人都支持，沒想到朱立倫在越南也那麼有人氣。加油喔，一定可以打敗臣臣（江啟臣）」。

陳子瑜表示，還記得前些日子，媒體報導為了國民黨主席選舉，現任國民黨主席江啟臣大舉動員網軍，每月可發出高達百萬則訊息，也逼使挑戰者朱立倫頻頻採取攻勢，在聲量戰場上扳回一城。

陳子瑜指出，但粗糙的反擊計畫，只會讓狀況更加惡化，朱立倫想在自己的粉專構築厚厚的同溫層，卻被抓包怎麼有一大堆中文很好的越南帳號在留言，且越南帳號中文很好就算了，篇篇留言內容還一模一樣，根本複製貼上，「怎麼看，都是機器人假帳號」。