疫情趨緩 民進黨憲改小組26日重啟會議

國內新冠肺炎疫情趨緩，民進黨憲改小組分組會議也將於26日重啟，目標於10月中下旬將黨版修憲案完成，並送交立法院。據了解，民進黨的黨版修憲案早已開始準備，除了18歲公民權之外，預計也會將廢考監、下降修憲門檻等納入，力拚2022年合併地方選舉公投。

黨政人士指出，雖然目標這會期將黨版修憲案送交立法院修憲委員會審查，但距離2022年選舉愈來愈近，民進黨也感受到時間壓力，希望最後除18歲公民權外，也能在其他方面與在野黨凝聚共識。

黨政人士也指出，國民黨新主席出爐後，朝野才能針對修憲協商，目前修憲壓力不在民進黨，而是國民黨背負較大壓力，若最後國民黨連18歲公民權都不挺，勢必造成社會觀感不佳，也將引發年輕人反彈，但國民黨內部可能擔心，若未來修憲後，國人滿18歲就可投票，對於青年選票的開發也會相當辛苦。

黨政人士也強調，民進黨的修憲版本不會觸碰敏感議題，待國民黨拿出版本之後，才會進入深水區討論，屆時才能研商兩黨是否有合作空間。

民進黨憲政改革小組從3月啟動之後，分成中央政府組織、國會職權、人權與基本國策等3組，分別由前民進黨主席姚嘉文、民進黨立法院黨團總召柯建銘及桃園市長鄭文燦擔任召集人。不過立法院長游錫堃日前接受專訪時坦言，以這屆立院生態，要修憲還是有困難，他也表示：「若能完成降低投票年齡，就有60分了，若能廢除考監，成績就會向上增加。」