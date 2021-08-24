藍白合不合？ 2024充滿賽局詭譎算計

藍白合不合？理論是，藍白要合，2024才有贏的機會，台師大政治學研究所教授曲兆祥受訪時指出，如果不合，最後很可能形成藍、白、綠三足鼎立，讓民進黨因此再次取得政權。不過，政黨要合作從來沒那麼容易，合作與否，是政治利益的算計；2024還太遠，不易預知這期間可能的政治變化，但2022有些縣市有合作空間。

藍白主席看法仍不一

日前民眾黨主席柯文哲與秘書長謝立功都釋放出可以合的訊息，但國民黨主席江啟臣卻曾表示，在公共議題上可以合作，但2024很難合；作為最大在野黨，藍不可能不推出自己的候選人。如若朱立倫當選下屆國民黨主席，則似對藍白合的傾向或意願較高，他與柯文哲有台大同窗之誼，也常同框。

對於藍白能不能合，曾經近身觀察新黨、親民黨的台師大政治學研究所教授曲兆样受訪時，從第三黨的立場看，他認為，政黨合作理論上都有可能，但主要仍是基於政治利益的算計（他強調這是中性的名詞），政黨與政黨間都一定會算。而第三黨要選擇與誰合作，必然會視各環境的不同條件與變化保持彈性。

第三黨需保持彈性

「保持彈性是第三黨存在的必要條件」，曲兆祥說，過去新黨、親民黨都曾與綠或藍合作。至於第三黨會不會因而被吸納或邊緣化，他表示，以台灣的經驗似乎是如此，但世界民主國家的第三黨不見得會泡沫或邊緣化。此次民進黨防疫措施問題重重，國民黨支持度也未大幅提升，台灣的政治環境顯然在變化中。

依目前現況，2022年國民黨縣市長大多勝券在握，但縣市長須要縣市議員抬轎，不論贏多或輸少，縣市長及議員不太可能犧牲自己的得勝率與民眾黨合作，只有民進黨執政縣市，才有可能協調，但此舉必然會影響在地藍營政治人物的政治利益。

2022可擇不同選區合作

曲兆祥認為，2024還太遠，不易猜測政局變動如何影響藍白合，但2022的地方選舉，縣市長及縣市議員有機會試行合作，如新竹市是否共推民眾黨立委高虹安，或桃園市目前國民黨也沒有完全合適的人選，因每一選區的環境條件，包括地方政治結構皆不同，合作過程仍充滿複雜性。

整體而言，大局須從2024大選來看，藍白合的首要目標自然是換下民進黨執政，其次雙方要如何共組內閣；再者，誰當頭誰當副，必然有一方要「犧牲」。而合作必定建立在信任的基礎上，信任的前提則是彼此不傷害與不欺騙，藍白想要合，就看下任國民黨主席與柯P能不能建立信任感吧！

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