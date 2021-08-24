高端疫苗傳接種後死亡案例 時代力量籲中央：公開調查報告

國內今傳出兩起接種高端疫苗後猝逝案例，死因仍待調查。時代力量立委陳椒華今對猝逝國人表示哀悼，並強調猝逝原因是否與疫苗接種相關，仍有待檢驗及調查，國人在相關疑慮釐清前應冷靜勿慌張，他也要求，指揮中心及衛福部應公開調查報告，以提升國人信任。

陳椒華表示，時代力量支持符合、通過國際標準的「國產疫苗」，充分理解在當今全球疫情肆虐下，疫苗可視為重要戰略物資、關乎國家安全，自製疫苗可提升我國疫苗普及率、穩定疫苗供給，社會各界期盼在安全有效的前提下接種國產疫苗，

陳椒華也要求指揮中心及衛福部應對「接種疫苗後之疑似不良反應事件」展開調查，無論是接種副作用或是變種病毒的抵禦能力，也應即刻進行追蹤調查，她並強調，疫苗效力同時面臨新型病毒的考驗，不可鬆懈防疫。