江啟臣要求停打國產疫苗 綠委：要這麼沒人性嗎？

國產高端疫苗昨天開打，傳出陸姓專欄作家疑似打完高端疫苗後猝死。國民黨主席江啟臣今天要求衛福部即刻暫停施打，協助查明真相。綠營立委表示，「為了打擊高端疫苗，馬上跳出來酸言酸語，真的要這麼沒人性嗎？」

民進黨立委林俊憲指出，今天傳出第一例疑似施打高端疫苗後死亡的不幸案例，衛福部目前初步調查死因為心肌梗塞，但是否與疫苗有關聯還要查明。如此遺憾的事件，除了向家屬致哀以外，更重要的是查明究竟是否跟疫苗有關，但某些人卻抱著一種「見獵心喜」的心態，為了打擊高端疫苗，馬上跳出來酸言酸語，真的要這麼沒人性嗎？

林俊憲說，接種後死亡，有可能真的是疫苗的因素，也有可能是其他因素剛好在接種後發生，但不可否認的是，疫苗一定會有副作用，畢竟不管是什麼技術的疫苗，都是以外力刺激身體產生劇烈的免疫反應以產生抗原，這本身就是高風險的醫療手段。

民進黨立委陳亭妃表示，台灣目前開放接種的國內外疫苗，都有疑似在接種後死亡的案例，指揮中心應尊重、配合家屬，就不同個案釐清；尤其在野黨處於持續打擊疫苗的狀態，指揮中心也應該隨時將調查的狀況告訴國人。

陳亭妃認為，在專業的醫療調查之前，任何人都不應妄加揣測，江啟臣的說法是本末倒置，不管是哪一種疫苗，衛福部一定是確認安全無虞後才開放施打，江啟臣身為最大在野黨主席，不應在此議題上持續操作。

陳亭妃說，依據韓國的客觀數據來看，接種後死亡，以施打輝瑞BNT最多，接著才是AZ疫苗，但比例都非常低，重點是「接種疫苗和死亡的關聯仍未知」，在野黨從批評AZ，到攻訐國產疫苗，不斷唱衰、用疫苗恐嚇人民，到底有何意圖？