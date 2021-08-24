快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣要求停打國產疫苗 綠委：要這麼沒人性嗎？

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
陸姓作家昨天在臉書發布接種高端疫苗的照片，今天傳出死亡。 圖／翻攝自陸男臉書
陸姓作家昨天在臉書發布接種高端疫苗的照片，今天傳出死亡。 圖／翻攝自陸男臉書

國產高端疫苗昨天開打，傳出陸姓專欄作家疑似打完高端疫苗後猝死。國民黨主席江啟臣今天要求衛福部即刻暫停施打，協助查明真相。綠營立委表示，「為了打擊高端疫苗，馬上跳出來酸言酸語，真的要這麼沒人性嗎？」

民進黨立委林俊憲指出，今天傳出第一例疑似施打高端疫苗後死亡的不幸案例，衛福部目前初步調查死因為心肌梗塞，但是否與疫苗有關聯還要查明。如此遺憾的事件，除了向家屬致哀以外，更重要的是查明究竟是否跟疫苗有關，但某些人卻抱著一種「見獵心喜」的心態，為了打擊高端疫苗，馬上跳出來酸言酸語，真的要這麼沒人性嗎？

林俊憲說，接種後死亡，有可能真的是疫苗的因素，也有可能是其他因素剛好在接種後發生，但不可否認的是，疫苗一定會有副作用，畢竟不管是什麼技術的疫苗，都是以外力刺激身體產生劇烈的免疫反應以產生抗原，這本身就是高風險的醫療手段。

民進黨立委陳亭妃表示，台灣目前開放接種的國內外疫苗，都有疑似在接種後死亡的案例，指揮中心應尊重、配合家屬，就不同個案釐清；尤其在野黨處於持續打擊疫苗的狀態，指揮中心也應該隨時將調查的狀況告訴國人。

陳亭妃認為，在專業的醫療調查之前，任何人都不應妄加揣測，江啟臣的說法是本末倒置，不管是哪一種疫苗，衛福部一定是確認安全無虞後才開放施打，江啟臣身為最大在野黨主席，不應在此議題上持續操作。

陳亭妃說，依據韓國的客觀數據來看，接種後死亡，以施打輝瑞BNT最多，接著才是AZ疫苗，但比例都非常低，重點是「接種疫苗和死亡的關聯仍未知」，在野黨從批評AZ，到攻訐國產疫苗，不斷唱衰、用疫苗恐嚇人民，到底有何意圖？

高端疫苗 江啟臣 陳亭妃

延伸閱讀

作家打高端隔天猝逝 江啟臣：衛福部應暫停施打查明原因

江啟臣質疑國產疫苗「暈針」 綠委：名偵探柯南看太多

相關新聞

藍白合不合？ 2024充滿賽局詭譎算計

藍白合不合？理論是，藍白要合，2024才有贏的機會，台師大政治學研究所教授曲兆祥受訪時指出，如果不合，最後很可能形成藍、白、綠三足鼎立，讓民進黨因此再次取得政權。不過...

高端疫苗傳接種後死亡案例 時代力量籲中央：公開調查報告

國內今傳出兩起接種高端疫苗後猝逝案例，死因仍待調查。時代力量立委陳椒華今對猝逝國人表示哀悼，並強調猝逝原因是否與疫苗接種...

【今日精摘】專欄作家打高端疫苗隔日死亡／北市放寬生育獎勵

•高端新冠疫苗昨開打，今傳出桃園市陸姓專欄作家昨接種後今早不適送醫，到院前過世，引發高度關切。高端下午回應，確切原因仍需司法判定。另外新北市今也傳出一名39歲男子昨接種高端疫苗，今天上午11時許昏倒在浴室，送醫宣告不治。彭男有吸毒記錄，死因尚待調查釐清。 •美國食品暨藥物管理局正式批准輝瑞BNT疫苗，台灣已有保瑞等藥廠表態有意願代理，保瑞藥業副總經理陳世民表示，只要有機會為國人需求盡份心力，都會有興趣；但輝瑞BNT疫苗台灣代理權在大陸上海復星手上，複雜度相對較高，後續還需看政策方向。

陸姓作家打高端後猝死 王浩宇揭露最後通話：曾建議他就醫

力挺高端疫苗的陸姓專欄作家，昨天打完高端疫苗後傳出今天（24日）猝死，震驚各界。陸姓作家的友人、桃園市前市議員王浩宇透露，昨天中午他與陸姓作家通電話，對方就向他表示有心律不整、冒冷汗和腹痛等不適情況，他還建議對方去看醫生；不料到了今天凌晨，就接到陸姓作家過世的消息，感到很難過。

陸姓作家接種高端後猝逝 藍議員嘆：台灣太魯莽

高端疫苗昨天首度開放接種，桃園一名陸姓專欄作家昨天接種後今天猝逝。國民黨桃園市議員林政賢表示，先前市議會就表決通過，市府...

江啟臣要求停打國產疫苗 綠委：要這麼沒人性嗎？

國產高端疫苗昨天開打，傳出陸姓專欄作家疑似打完高端疫苗後猝死。國民黨主席江啟臣今天要求衛福部即刻暫停施打，協助查明真相。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。