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韓國瑜指沒給資源 吳敦義怒：我不了解 真的不了解
前副總統吳敦義今舉辦自傳「堅毅之路：吳敦義」新書發表會。吳敦義日前接受電台專訪提及，2018年明明給高雄市前市長韓國瑜很多資源，韓卻說「一碗滷肉飯都沒有」，並在書中指控韓多次放他鴿子。吳敦義今受訪時生氣說，不了解、真的不了解，怎麼可能幾碗滷肉飯，韓國瑜只要去跟高雄市的漁業大亨雷組剛問問，就可以了解。
至於現在對韓國瑜還有怒氣嗎？吳敦義說，「我不想去講別人的短長，我從來不汙辱一個人，也從來不放棄一個朋友。」
媒體追問，高雄市新聞局前局長王淺秋說，吳敦義的新書都在為2020敗選推卸責任。吳則不滿說，哪有什麼推卸責任，就選輸了，他就辭職了，哪有推卸責任？哪一位推卸責任？講出來。
而原本現場開放5個提問，但媒體想要再繼續提問時，吳敦義不願再受訪，直接離去。面對媒體提問黨主席選舉時，吳說，「沒有問題，我已經完成任務了」；媒體再追問，韓國瑜還有去找你嗎？吳的太太蔡令怡則說，你去問他。媒體再問前主席朱立倫為何沒送花籃，吳則離去未回答。
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