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網路作家打高端後猝死 蔡壁如：不該幸災樂禍
桃園一名陸姓專欄作家昨接種高端疫苗後，今天死亡，成為高端疫苗不良事件死亡的第一例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，初步掌握可能是心肌梗塞，需交由司法相驗釐清。民眾黨立委蔡壁如今則在臉書呼籲，「所有有影響力的政治人物或是意見領袖，都不應該在這時候拿這個不幸事件作為政治攻防，更不應該幸災樂禍」。
對於陸姓專欄作家疑因為接種高端疫苗猝逝，蔡壁如表示，一切都應該等醫學報告確認死因之後再說，願死者安息。
蔡壁如也強調，發展國產疫苗是一條不容易的路，更是台灣必須走的路，期待讓科學說話，不要再政治操弄這個議題，也不應該淪於義和團式的民粹主義。「我認為，依循科學正規模式做完三期人體試驗，讓台灣第一支國產疫苗能光明正大的打入國際市場，這才是真正的台灣之光」。
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