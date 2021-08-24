黨產追討和解首例！黨產會與中影簽約 給付國庫9.5億元

行政院黨產會追討不當黨產「三中案」的中影案，黨產會今天宣布，已與中影公司簽署行政和解契約，這是黨產條例施行以來第一件以締結行政契約方式解決的黨產追徵案。

黨產會今天召開委員會議，通過決議與中影締結行政和解契約，契約文本隨後送中影用印，完成行政契約的簽署，由於疫情期間防疫考量，雙方並未有簽約的儀式。

黨產會、中影簽約行政契約內容有五點：

一、中影公司給付中華民國新台幣9億5000萬元，並委託台灣銀行於本契約成立生效日之翌日起六十日內將前開款項撥付本會指定帳戶。 二、中影公司95年4月27日之前取得之著作財產權及影片資產所有權，讓與中華民國。 三、黨產處字第107007號處分於中影公司履行前二項條件之同時廢止。 四、黨產會得基於查明歷史真相之目的，得繼續發掘揭露中國國民黨持有中影公司股份時期之史料等。 五、雙方現正繫屬法院之訴訟，以訴訟上和解或中影公司撤回起訴之方式終結訴訟程序。