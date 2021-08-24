影／出席吳敦義新書發表會 馬英九：他像達賴喇嘛像得要命

前總統 馬英九 下午出席前副總統 吳敦義 自傳「堅毅之路：吳敦義」新書發表會。馬英九說，當時他看到吳敦義的照片，一直覺得他很像達賴喇嘛，「像得要命」；如果吳敦義不穿西裝，穿個袈裟的話，大家就會說一定是。

馬英九表示，他高中就知道吳敦義了，還沒進台大就知道台大有這麼一號人物。因為吳敦義在大二的時候，曾在台大校刊的社論上寫「台大人的十字架」，父親馬鶴凌看到這篇文章覺得很了不起，因此跟時任總統蔣經國報告，後來蔣經國就召見吳敦義。

馬英九說，吳敦義黨政經歷完整，除了市議員、立委、縣長，後來他又請吳敦義當國民黨秘書長、行政院長、副總統。不過馬英九說，吳敦義曾選舉失利，但毫不氣餒，後來果然一路順利選上，他還說，這是「達賴喇嘛保佑」，讓現場笑聲不斷。