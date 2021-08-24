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影／出席吳敦義新書發表會 馬英九：他像達賴喇嘛像得要命

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前副總統吳敦義、西藏精神領袖達賴喇嘛。圖／報系資料照、路透社
前副總統吳敦義、西藏精神領袖達賴喇嘛。圖／報系資料照、路透社

前總統馬英九下午出席前副總統吳敦義自傳「堅毅之路：吳敦義」新書發表會。馬英九說，當時他看到吳敦義的照片，一直覺得他很像達賴喇嘛，「像得要命」；如果吳敦義不穿西裝，穿個袈裟的話，大家就會說一定是。

馬英九表示，他高中就知道吳敦義了，還沒進台大就知道台大有這麼一號人物。因為吳敦義在大二的時候，曾在台大校刊的社論上寫「台大人的十字架」，父親馬鶴凌看到這篇文章覺得很了不起，因此跟時任總統蔣經國報告，後來蔣經國就召見吳敦義。

馬英九說，吳敦義黨政經歷完整，除了市議員、立委、縣長，後來他又請吳敦義當國民黨秘書長、行政院長、副總統。不過馬英九說，吳敦義曾選舉失利，但毫不氣餒，後來果然一路順利選上，他還說，這是「達賴喇嘛保佑」，讓現場笑聲不斷。

馬英九特別提及，他在1998年競選市長時，當過台北市市黨部主委的吳敦義叫他要注意點，因為台北市本省人有70%，外省30%，「本省票拿四成，外省拿八成，你就贏了」，這算起來得票率是52%，後來他則拿到51%的票。

前副總統吳敦義（右）自傳「堅毅之路：吳敦義」今天舉行新書發表會，前總統馬英九（左）出席致詞，兩人不時交換意見。記者胡經周／攝影
前副總統吳敦義（右）自傳「堅毅之路：吳敦義」今天舉行新書發表會，前總統馬英九（左）出席致詞，兩人不時交換意見。記者胡經周／攝影
前副總統吳敦義（右三）自傳「堅毅之路：吳敦義」今天舉行新書發表會，包括前總統馬英九（右四）、立法院前院長王金平（左三）等多位藍營重量級政治人物到場致賀，在拍合照時，原本站在旁邊的王金平，在吳敦義夫人蔡令怡（左二）堅持下，才站到馬英九旁邊一起合影。記者胡經周／攝影
前副總統吳敦義（右三）自傳「堅毅之路：吳敦義」今天舉行新書發表會，包括前總統馬英九（右四）、立法院前院長王金平（左三）等多位藍營重量級政治人物到場致賀，在拍合照時，原本站在旁邊的王金平，在吳敦義夫人蔡令怡（左二）堅持下，才站到馬英九旁邊一起合影。記者胡經周／攝影
前總統馬英九下午出席前副總統吳敦義自傳「堅毅之路：吳敦義」新書發表會。記者劉宛琳／攝影
前總統馬英九下午出席前副總統吳敦義自傳「堅毅之路：吳敦義」新書發表會。記者劉宛琳／攝影

吳敦義 馬英九

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