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影／出席吳敦義新書發表會 馬英九：他像達賴喇嘛像得要命
馬英九表示，他高中就知道吳敦義了，還沒進台大就知道台大有這麼一號人物。因為吳敦義在大二的時候，曾在台大校刊的社論上寫「台大人的十字架」，父親馬鶴凌看到這篇文章覺得很了不起，因此跟時任總統蔣經國報告，後來蔣經國就召見吳敦義。
馬英九說，吳敦義黨政經歷完整，除了市議員、立委、縣長，後來他又請吳敦義當國民黨秘書長、行政院長、副總統。不過馬英九說，吳敦義曾選舉失利，但毫不氣餒，後來果然一路順利選上，他還說，這是「達賴喇嘛保佑」，讓現場笑聲不斷。
馬英九特別提及，他在1998年競選市長時，當過台北市市黨部主委的吳敦義叫他要注意點，因為台北市本省人有70%，外省30%，「本省票拿四成，外省拿八成，你就贏了」，這算起來得票率是52%，後來他則拿到51%的票。
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