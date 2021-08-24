若江啟臣邀當兩岸特使 馬英九：一定幫忙

前總統馬英九下午出席前副總統吳敦義自傳「堅毅之路：吳敦義」新書發表會，針對國民黨主席江啟臣近日表示，連任要達到五大目標，其中一項就是找兩岸特使，並指馬英九是最適合的人選。馬英九受訪時也正面回應江啟臣，「一定幫忙」。

馬英九表示，目前還沒和江啟臣討論過，但兩岸事務需要他幫忙，他一定會幫忙。媒體追問，如果江提出邀請是否會接受，馬英九說，江還沒跟他談，但基本上，他願意幫忙。

對於中廣董事長趙少康組「戰鬥藍」，被解讀為「黨中黨」。前總統馬英九今受訪表示，不會，這是一種主張，這在選舉當中滿正常的。對於是否國民黨的新路線之爭，馬英九說，他倒沒有這個感覺。

此外，針對蔡英文總統在823砲戰紀念日施打高端疫苗，馬英九表示，只要大家都有選擇權，他都不反對大家打合格的疫苗。