陳其邁超前拿到質詢資料 應曉薇轟：抓包回應輕浮不可取

高雄市議員黃紹庭上周五總質詢發現，市長陳其邁早一步獲得他的質詢資料，引發高雄市府踐踏、不尊重議會風波。北市議員應曉薇今天表示，高雄市政府透過疑似竊取的方式獲得議員質詢資料，難以想像，陳其邁市府團隊的幕僚程度恐只有幼稚園的程度。

應曉薇說，若高雄市議會電腦工程部門無法保護議員的質詢資料，應合理懷疑高雄市議會有「內鬼」或市府有熟悉議會電腦室的「外賊」，透過分享或是遠端操控將議員的質詢資料在10分鐘之內外流，高雄市政府應說明，為何在未經議員同意而取得相關質詢資料，以示對民意代表問政的尊重。

應曉薇也提到，陳其邁提早掌握總質詢內容，高雄市政府對外說明模糊，高雄市議會除了內部調查外，更應請警察局介入調查，避免類似情況再次發生。「堂堂高雄市長公然手握議員資料被抓包還回應輕浮實，不可取。」

應曉薇說，總質詢題目議員視為最高機密，府會聯絡員及幕僚單位只能以近日民意代表的索資內容或新聞露出進行推敲模擬、猜測。另一種方式是幕僚單位親自拜訪議員，針對議員關心的市政議題先進行說明及改善。

應表示，她擔任十多年北市議員以來，不透露總質詢甚至部門質詢內容的主要原因，不是讓市長、官員出糗或是刁難，而是為監督市政「公開」發掘問題後，能讓市長及市府官員無所迴避於議事廳上承諾並具體改善。