最近財產申報 林佳龍夫婦身價破3億 蘇震清負債又變多

監察院今天公布最新一期廉政專刊，交通部前部長林佳龍存款新台幣1億5202萬6763元、有價證券總價額1億3220萬1430元；陸委會主委邱太三存款5828萬餘元。

根據資料，林佳龍與廖婉如有現金新台幣50萬元，存款1億5202萬6763元，較上次申報的1億5003萬3572元，增加199萬3191元；有價證券總價額1億3220萬1430元，較上次申報的1億3447萬8290元，少了227萬6860元。另外廖婉如信託群創（上市）股票，股數55萬9294股，以票面價額10元計算，總價額559萬2940元；累積已繳保險費折合總金額3113萬7212元。

不過林佳龍夫婦財產在今年4月時，申報資料就已經破3億元，當時林佳龍幕僚指出，林佳龍與妻子廖婉如夫妻合併申報財產，均如實申報，存款增加多為廖的娘家事業體每年度所分配的收入，因夫妻倆並無操作投資或購入其他財產的習慣，因此娘家事業分配之收入均反映在存款數字上。

此外，邱太三存款5828萬8079元，累積已繳保險費折合總金額3205萬125元。另外，他信託4萬5000股鴻海股票，以票面價額10元計算，總價額45萬元。

較特別的是，無黨籍立委蘇震清更正多筆申報內容，包括從104年每年都更正多筆債務。109年共更正9筆私人債務，金額從6500萬元的擔保金到100萬元的週轉金不等，累計債務更高達3億2553萬4754元，總負債金額比日前申報的2億多更多。