戰鬥藍是新國民黨連線？趙少康：我可以斬釘截鐵說不是

中廣董事長趙少康近日籌組「戰鬥藍」，有不少民代加入，被認為是「新國民黨連線」。趙少康今天澄清：「我可以斬釘截鐵的告訴你，不是」，每個時代有每個時代的需要，這個時代需要的就是戰鬥藍。

趙少康指出，每個時代有每個時代的背景，每個時代有每個時代的議題，當年國民黨一黨獨大，有必要形成黨內制衡；現在民進黨一黨獨大，壟斷所有資源，國民黨在立法院只有38席，團結都來不及，還搞什麼次團？同黨一命，還分什麼本土不本土？

趙少康說，做為最大在野黨，國民黨最缺乏的就是積極性、戰鬥性，戰鬥藍是一種理念、一種力量、一種問政態度，民主最重要的就是制衡，制衡要靠有力量的在野黨，所以國民黨要有戰鬥性，每個黨員都是尖兵，每個公職都是戰鬥員，集合起來就是一股強大的戰鬥力量。

趙少康強調，權力使人腐化，民進黨派系治國、派系分贓，已經走在絕對腐化的道路上。為了台灣，為了2300萬同胞，國民黨必須振作、必須有力、必須制衡，國民黨必須是一個戰鬥有機體，發揮高昂的意志力與戰鬥力，才能打好2022及2024選戰。