快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戰鬥藍是新國民黨連線？趙少康：我可以斬釘截鐵說不是

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。圖／取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康。圖／取自趙少康臉書

中廣董事長趙少康近日籌組「戰鬥藍」，有不少民代加入，被認為是「新國民黨連線」。趙少康今天澄清：「我可以斬釘截鐵的告訴你，不是」，每個時代有每個時代的需要，這個時代需要的就是戰鬥藍。

趙少康指出，每個時代有每個時代的背景，每個時代有每個時代的議題，當年國民黨一黨獨大，有必要形成黨內制衡；現在民進黨一黨獨大，壟斷所有資源，國民黨在立法院只有38席，團結都來不及，還搞什麼次團？同黨一命，還分什麼本土不本土？

趙少康說，做為最大在野黨，國民黨最缺乏的就是積極性、戰鬥性，戰鬥藍是一種理念、一種力量、一種問政態度，民主最重要的就是制衡，制衡要靠有力量的在野黨，所以國民黨要有戰鬥性，每個黨員都是尖兵，每個公職都是戰鬥員，集合起來就是一股強大的戰鬥力量。

趙少康強調，權力使人腐化，民進黨派系治國、派系分贓，已經走在絕對腐化的道路上。為了台灣，為了2300萬同胞，國民黨必須振作、必須有力、必須制衡，國民黨必須是一個戰鬥有機體，發揮高昂的意志力與戰鬥力，才能打好2022及2024選戰。

國民黨 趙少康

延伸閱讀

主席選舉被朱立倫猛打 江啟臣：我們的目標不是自己人

與朱立倫民調3比7 江啟臣：沒公開題目數據只是淪為放話

國民黨質疑蔡英文打高端 蘇貞昌：不要講無助防疫的話

籲蔡英文測抗體了解高端效力 趙少康：別先強迫國軍打

相關新聞

藍白合不合？ 2024充滿賽局詭譎算計

藍白合不合？理論是，藍白要合，2024才有贏的機會，台師大政治學研究所教授曲兆祥受訪時指出，如果不合，最後很可能形成藍、白、綠三足鼎立，讓民進黨因此再次取得政權。不過...

高端疫苗傳接種後死亡案例 時代力量籲中央：公開調查報告

國內今傳出兩起接種高端疫苗後猝逝案例，死因仍待調查。時代力量立委陳椒華今對猝逝國人表示哀悼，並強調猝逝原因是否與疫苗接種...

【今日精摘】專欄作家打高端疫苗隔日死亡／北市放寬生育獎勵

•高端新冠疫苗昨開打，今傳出桃園市陸姓專欄作家昨接種後今早不適送醫，到院前過世，引發高度關切。高端下午回應，確切原因仍需司法判定。另外新北市今也傳出一名39歲男子昨接種高端疫苗，今天上午11時許昏倒在浴室，送醫宣告不治。彭男有吸毒記錄，死因尚待調查釐清。 •美國食品暨藥物管理局正式批准輝瑞BNT疫苗，台灣已有保瑞等藥廠表態有意願代理，保瑞藥業副總經理陳世民表示，只要有機會為國人需求盡份心力，都會有興趣；但輝瑞BNT疫苗台灣代理權在大陸上海復星手上，複雜度相對較高，後續還需看政策方向。

陸姓作家打高端後猝死 王浩宇揭露最後通話：曾建議他就醫

力挺高端疫苗的陸姓專欄作家，昨天打完高端疫苗後傳出今天（24日）猝死，震驚各界。陸姓作家的友人、桃園市前市議員王浩宇透露，昨天中午他與陸姓作家通電話，對方就向他表示有心律不整、冒冷汗和腹痛等不適情況，他還建議對方去看醫生；不料到了今天凌晨，就接到陸姓作家過世的消息，感到很難過。

陸姓作家接種高端後猝逝 藍議員嘆：台灣太魯莽

高端疫苗昨天首度開放接種，桃園一名陸姓專欄作家昨天接種後今天猝逝。國民黨桃園市議員林政賢表示，先前市議會就表決通過，市府...

江啟臣要求停打國產疫苗 綠委：要這麼沒人性嗎？

國產高端疫苗昨天開打，傳出陸姓專欄作家疑似打完高端疫苗後猝死。國民黨主席江啟臣今天要求衛福部即刻暫停施打，協助查明真相。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。