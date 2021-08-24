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陳其邁就任周年 藍營痛批不及格 綠營稱讚給99分

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
民進黨團高度肯定陳其邁團隊表現，給予99分肯定。記者徐白櫻／攝影
民進黨團高度肯定陳其邁團隊表現，給予99分肯定。記者徐白櫻／攝影

高雄市前市長韓國瑜遭罷免卸職，市長陳其邁今天就任滿周年，藍綠議員評價兩極。高市議會國民黨團說陳其邁「施政不及格」，認為空汙、工安、失業率、拒絕萊豬等十大訴求表現不符合期待；高市議會民進黨團則給予99分高度肯定，保留1分進步空間。

國民黨團總召童燕珍率十多名黨籍議員開記者會。童燕珍指出，陳其邁市長在選舉的口號是兩年拚四年及四大優先，檢視結果，國民黨團認為成績不及格，民進黨不要再歌功頌德。陳若翠指出，陳其邁市長上任一年，高雄市人口數少了1萬5163人，高市舉債、留不住人才，30歲到34歲的失業人口是六都倒數第一名。

邱于軒則批評陳其邁是「假面暖男」，她指出，大寮、林園空汙嚴重，卻被環保局人員說是比較黑的水蒸氣，反觀台中市長盧秀燕可為空汙與中央對抗，陳其邁要努力；林園工業區接連發生四次工安意外，市府組的聯合稽查小組沒有作用。

民進黨團也召開記者會給予市府團隊評分，黨團指出，1年來市府團隊守住疫情，黨團給予99分高評價，留下1分空間，盼市長能持續努力。李喬如指出，市府團隊的治安明顯改善。另有郭建盟肯定橋科、5GAIOT（人工智慧物聯網）、亞洲新灣區等案有重大進展。

黃秋媖說，市長就任百日之際，她曾經預言陳其邁將是未來50年內最偉大的市長，市長努力與成績大家都有看到，她當初講的話獲得驗證。

國民黨團批陳其邁團隊在工安、水災、拒絕萊豬等十大項目不及格。記者徐白櫻／攝影
國民黨團批陳其邁團隊在工安、水災、拒絕萊豬等十大項目不及格。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 民進黨 國民黨

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