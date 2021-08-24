柯文哲引爆戰火 林鶴明說愛多深傷多深 陳智菡嗆辣反擊

台北巿長柯文哲日前臉書友善動物貼文，引爆柯前任發言人林鶴明、現任發言人陳智菡互槓戰火。民進黨副秘書長林鶴明昨在臉書嗆柯，「害你的是你小編，他們不像我們了解你對動物的態度。這就是為何柯黑是由柯粉轉變，當年愛你多深，受傷就多深。」

陳智菡今天則在臉書說，有一種人叫恐怖情人，「以愛之名，對被害人進行種種言語暴力、精神綁架。」陳智菡也暗批林鶴明，「該不會你的核心業務，就是罵柯文哲？」「該不會你只是忍著藏著，為了下一次跳槽來鋪排下一個秀場？」

柯文哲昨天批民進黨有打柯SOP，轉移蔡英文施政遭批評焦點，民進黨副秘書長、曾任柯市府發言人的林鶴明在臉書反擊，「害你的是你的小編，不是民進黨，因他們不像我們如此了解你對動物的態度。」「這就是為何柯黑是由柯粉轉變的原因，當年他們愛你有多深，受傷就有多深。」

陳智菡今天在臉書嗆，林前發言人一直講「動物之家緩建」，批柯說一套做一套，「該不會你的核心業務，就是罵柯文哲？」疫苗、紓困、振興，貴黨推出的政策很多，與廣大民意背道而馳時，怎不見副秘出來大力辯護澄清？

陳智菡今天在臉書說，有一種人叫做恐怖情人，以為自己對對方最好，以愛之名，對被害人進行種種言語暴力、精神綁架，實際上只是投射自己的種種想望，會拿過去講的每一句話來質疑「你變了！你錯了」，這些人不知道人會成長，或許是因為他們一直回頭，或者還停在原地。

陳智菡說，動物之家之所以緩建，是因預算不斷追加，柯文哲希望把每塊錢都用在動物的福利上，幾經評估才忍痛決定緩建。甚至昨天柯文哲已經清楚說明。至少，柯文哲敢於為自己的政策辯護，他拍版他承擔，柯知道不要為了搏政治紅利與名聲，揮霍民脂民膏。

陳智菡說，這一點，大概就是民進黨很多人做不到的事，陳智菡也暗批林鶴明，當了幕僚就以為自己是操偶師、造王者，沒有他們就不行，以為自己可以隨意把人擺弄，以為真實人生像動漫一樣可以被人設，「對！別人都沒有中心思想，就你最有理想。」

陳智菡說，她當然知道前幕僚離開柯市府一定有理由，不愛了就是不愛了，道不同不相為謀、理念不合就分道揚鑣，但若轉職後「本業」是批評前東家，來提升自己的價值，實在不厚道，把人抹黑還要全面撲殺，更不厚道。

陳智菡說，君子絕交不出惡言，對選擇永遠站在執政者那邊的專業政治從業者來說，似乎沒這件事。拜託恐怖情人「們」，不愛了就不愛了，變心了要跟富二代走，就不要在那邊臨去秋波，除了批評柯文哲，請善用行政資源，不要只會操弄網軍、顛倒是非、愧對民主，「也請相信沒有你們，柯文哲會過得更好」。