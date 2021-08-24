快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲引爆戰火 林鶴明說愛多深傷多深 陳智菡嗆辣反擊

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲日前臉書友善動物貼文，引爆柯前任發言人林鶴明、現任發言人陳智菡互槓戰火。圖／引用自陳智菡臉書
柯文哲日前臉書友善動物貼文，引爆柯前任發言人林鶴明、現任發言人陳智菡互槓戰火。圖／引用自陳智菡臉書

台北巿長柯文哲日前臉書友善動物貼文，引爆柯前任發言人林鶴明、現任發言人陳智菡互槓戰火。民進黨副秘書長林鶴明昨在臉書嗆柯，「害你的是你小編，他們不像我們了解你對動物的態度。這就是為何柯黑是由柯粉轉變，當年愛你多深，受傷就多深。」

陳智菡今天則在臉書說，有一種人叫恐怖情人，「以愛之名，對被害人進行種種言語暴力、精神綁架。」陳智菡也暗批林鶴明，「該不會你的核心業務，就是罵柯文哲？」「該不會你只是忍著藏著，為了下一次跳槽來鋪排下一個秀場？」

柯文哲昨天批民進黨有打柯SOP，轉移蔡英文施政遭批評焦點，民進黨副秘書長、曾任柯市府發言人的林鶴明在臉書反擊，「害你的是你的小編，不是民進黨，因他們不像我們如此了解你對動物的態度。」「這就是為何柯黑是由柯粉轉變的原因，當年他們愛你有多深，受傷就有多深。」

陳智菡今天在臉書嗆，林前發言人一直講「動物之家緩建」，批柯說一套做一套，「該不會你的核心業務，就是罵柯文哲？」疫苗、紓困、振興，貴黨推出的政策很多，與廣大民意背道而馳時，怎不見副秘出來大力辯護澄清？

陳智菡今天在臉書說，有一種人叫做恐怖情人，以為自己對對方最好，以愛之名，對被害人進行種種言語暴力、精神綁架，實際上只是投射自己的種種想望，會拿過去講的每一句話來質疑「你變了！你錯了」，這些人不知道人會成長，或許是因為他們一直回頭，或者還停在原地。

陳智菡說，動物之家之所以緩建，是因預算不斷追加，柯文哲希望把每塊錢都用在動物的福利上，幾經評估才忍痛決定緩建。甚至昨天柯文哲已經清楚說明。至少，柯文哲敢於為自己的政策辯護，他拍版他承擔，柯知道不要為了搏政治紅利與名聲，揮霍民脂民膏。

陳智菡說，這一點，大概就是民進黨很多人做不到的事，陳智菡也暗批林鶴明，當了幕僚就以為自己是操偶師、造王者，沒有他們就不行，以為自己可以隨意把人擺弄，以為真實人生像動漫一樣可以被人設，「對！別人都沒有中心思想，就你最有理想。」

陳智菡說，她當然知道前幕僚離開柯市府一定有理由，不愛了就是不愛了，道不同不相為謀、理念不合就分道揚鑣，但若轉職後「本業」是批評前東家，來提升自己的價值，實在不厚道，把人抹黑還要全面撲殺，更不厚道。

陳智菡說，君子絕交不出惡言，對選擇永遠站在執政者那邊的專業政治從業者來說，似乎沒這件事。拜託恐怖情人「們」，不愛了就不愛了，變心了要跟富二代走，就不要在那邊臨去秋波，除了批評柯文哲，請善用行政資源，不要只會操弄網軍、顛倒是非、愧對民主，「也請相信沒有你們，柯文哲會過得更好」。

陳智菡 柯文哲 林鶴明

延伸閱讀

動物之家案暫緩 簡舒培嗆柯擺爛：該做的債留後任

823紀念日 柯文哲：這段歷史不能被遺忘

動物之家改建暫緩 柯文哲：國家政策失衡、3方向辦理

開學倒數！1.3萬外籍學生將入境台灣 柯文哲：應有統一的規定

相關新聞

藍白合不合？ 2024充滿賽局詭譎算計

藍白合不合？理論是，藍白要合，2024才有贏的機會，台師大政治學研究所教授曲兆祥受訪時指出，如果不合，最後很可能形成藍、白、綠三足鼎立，讓民進黨因此再次取得政權。不過...

高端疫苗傳接種後死亡案例 時代力量籲中央：公開調查報告

國內今傳出兩起接種高端疫苗後猝逝案例，死因仍待調查。時代力量立委陳椒華今對猝逝國人表示哀悼，並強調猝逝原因是否與疫苗接種...

【今日精摘】專欄作家打高端疫苗隔日死亡／北市放寬生育獎勵

•高端新冠疫苗昨開打，今傳出桃園市陸姓專欄作家昨接種後今早不適送醫，到院前過世，引發高度關切。高端下午回應，確切原因仍需司法判定。另外新北市今也傳出一名39歲男子昨接種高端疫苗，今天上午11時許昏倒在浴室，送醫宣告不治。彭男有吸毒記錄，死因尚待調查釐清。 •美國食品暨藥物管理局正式批准輝瑞BNT疫苗，台灣已有保瑞等藥廠表態有意願代理，保瑞藥業副總經理陳世民表示，只要有機會為國人需求盡份心力，都會有興趣；但輝瑞BNT疫苗台灣代理權在大陸上海復星手上，複雜度相對較高，後續還需看政策方向。

陸姓作家打高端後猝死 王浩宇揭露最後通話：曾建議他就醫

力挺高端疫苗的陸姓專欄作家，昨天打完高端疫苗後傳出今天（24日）猝死，震驚各界。陸姓作家的友人、桃園市前市議員王浩宇透露，昨天中午他與陸姓作家通電話，對方就向他表示有心律不整、冒冷汗和腹痛等不適情況，他還建議對方去看醫生；不料到了今天凌晨，就接到陸姓作家過世的消息，感到很難過。

陸姓作家接種高端後猝逝 藍議員嘆：台灣太魯莽

高端疫苗昨天首度開放接種，桃園一名陸姓專欄作家昨天接種後今天猝逝。國民黨桃園市議員林政賢表示，先前市議會就表決通過，市府...

江啟臣要求停打國產疫苗 綠委：要這麼沒人性嗎？

國產高端疫苗昨天開打，傳出陸姓專欄作家疑似打完高端疫苗後猝死。國民黨主席江啟臣今天要求衛福部即刻暫停施打，協助查明真相。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。