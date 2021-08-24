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江啟臣質疑國產疫苗「暈針」 綠委：名偵探柯南看太多

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃等人今開記者會支持國產疫苗。記者李承穎／攝影
民進黨立委陳亭妃等人今開記者會支持國產疫苗。記者李承穎／攝影

高端疫苗昨天開打，卻驚傳有一男一女接種完後當場倒地、嘔吐、高血壓等不良反應，讓國民黨主席江啟臣質疑疫苗「暈針」疑慮，民進黨立委蔡易餘今天譏諷，江主席是名偵探柯南看太多，才會覺得一被注射就會昏倒，奉勸江主席要小心柯南，尤其江又愛跟姓柯的握手。

民進黨立委莊瑞雄、陳秀寳、陳亭妃、蔡易餘、蔡適應、蘇治芬今天開記者會支持國產疫苗，陳亭妃、蔡易餘、蘇治芬和蔡適應已打國產疫苗，都沒有其他副作用，莊瑞雄等人也會陸續施打，眾人喊出「我打國產疫苗，台灣國力第一」。

陳亭妃說，注射完後一點感覺都沒有，呼籲台灣人民加入力挺國產疫苗行列，台灣是第7個自產疫苗國家，已經能夠跟全世界共同平台發光發亮，且打了國產疫苗最快有保護力，第28天就能再打第二劑，最快有完整保護力，整體效價也比AZ高。

蔡易餘指出，打完國產疫苗後，唯一的副作用就是肚子餓，但國民黨全力抹黑打壓國產疫苗，真的無法想像，身為國家在野黨帶頭打壓國內疫苗製造，甚至還質疑打針後馬上昏倒，試問什麼疫苗副作用是馬上昏倒，難道不是個人體質對打針排斥嗎？

蔡易餘拿出柯南卡通中毛利小五郎被注射後馬上昏倒的畫面，譏諷「江啟臣是柯南看太多，才會覺得被注射會昏倒，呼籲江啟臣要小心柯南」。

莊瑞雄說，在野黨一直不斷攻擊國產疫苗，製造國人不信任，去年國民黨主張生產國產疫苗，與現在立場完全相反；他認為B型肝炎的疫苗也是次蛋白，大家都很放心，相信科學，讓6歲以下嬰幼兒打疫苗，呼籲國民黨不要刻意打壓，一定要站出來挺國產疫苗。

蔡適應說，打完疫苗後會肚子餓是真的，但也沒啥副作用，前陣子有人唱衰台灣「今日阿富汗、明日台灣」，但台灣自力自強讓自己更強大 ，現在有更強大的重要武器就是國產疫苗，台灣已然是七大疫苗國組織。

高端疫苗 蔡易餘 柯南

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