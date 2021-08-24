【重磅快評】新冠疫苗好壞不再是指揮中心大官說的算
台灣的新冠疫苗採公費接種，民眾害怕染疫，官員吩咐接種哪款，只能摸摸鼻子接受，這局面可能改變。美國食藥署FDA昨天核給輝瑞／BNT完全的藥證，肯定輝瑞疫苗的安全及有效性。台灣即將迎來郭董、永齡基金會、台積電、慈濟合計捐贈的1500萬劑疫苗，應該能一改官方說了算的不科學、甚至因私利、護航運作的不可測的後果。
輝瑞獲得美國新冠疫情以來第一張完全疫苗藥證，特別值得重視的原因，一是被譽為全球「最完美的新冠疫苗」novavax竟然遭到FDA的停工嚴懲，其緊急授權許可〈EUA〉申請因而延後到年底才提出；另個駭人的是，聲勢浩大的全球首富微軟比爾蓋茲專注研發的新冠CureVac疫苗也中途鎩羽，因為人體試驗的數據不如預期。
輝瑞去年底得到美國FDA的EUA授權，與同僚莫德納、嬌生站上同一競爭位置，但輝瑞馬不停蹄，年初送出高達46000份的第三期人體試驗數據，這一分別在美國等數個疫區國家執行的人體試驗，被認為對疫苗在無差距的人種、年齡層的安全性及保護力的瞭解是值得信賴的。
獲得完全藥證的輝瑞／BNT疫苗自此與其它EUA疫苗站在完全不同的競爭點上；取得藥證的輝瑞搖身一變為「商品」，得以在市場宣傳、販售其藥品，不必接受FDA等藥品管制單位額外的約束；販售期間也不受疫情的限制與解封與否而終止，民眾買輝瑞疫苗就如同買感冒藥一般。
特別值得一提的是：疫苗、藥品研發有其極嚴謹程序，經常10年或更長時間才能通過審查程序。新冠疫情爆發太過凶猛，各國的藥品審查程序不得不緊縮，因而設計EUA捷徑，沒做完二期人體測試就能申請，但這一在緊急醫療與藥物安全權衡下的產物一直存有極大爭議，再怎麼EUA，完整的三期人體測試、藥證審核程序的完善不曾被質疑過。
對照台灣的疫苗現況真是相當不堪，部分疫苗甚至為取得台灣草率推出的EUA而輕縱，國產疫苗在政策護航下更是草率行事。號稱在巴拉圭做三期人體試驗，竟然收件僅區區千餘人，要如何確認自家疫苗的安全性？疫苗打進人體，任何反應、傷害，不是官員揚言有傷害救濟就可以交代。
郭董等捐贈的1500萬劑BNT疫苗可能還不能立刻獲得台灣官方給予美國完全授權藥證的地位，但接種者應瞭解這是自己應有的合理選擇，必須去爭取。
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