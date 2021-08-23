快訊

台東發射遭反彈…我首支民營火箭「飛鼠一號」將在澳升空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

823紀念日 柯文哲：這段歷史不能被遺忘

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，「戰爭無情，和平無價，當年我們齊心抵抗侵略，今日更應團結」，飲水要思源，莫忘八二三！圖／引用柯文哲臉書
柯文哲說，「戰爭無情，和平無價，當年我們齊心抵抗侵略，今日更應團結」，飲水要思源，莫忘八二三！圖／引用柯文哲臉書

今天是八二三砲戰63週年紀念日，台北市長柯文哲晚間也在臉書寫到，因為疫情關係，台北市政府沒有舉辦紀念活動，但這段歷史不能被遺忘。現在去金門，透過牆壁上的彈孔、炮台、戰壕、坑道，仍可想像當年的戰役。

柯文哲說，八二三炮戰在一九五八年八月二十三日開打之後，戰事持續四十四天，中共對大小金門發射了四十八萬顆砲彈，等於是整片土地都翻了一遍。八二三炮戰是國軍戰史上重要的一頁，當年，國軍將士以英勇的意志，浴血抵禦共軍侵略，奠定台海和平的基礎，才有今日民主、自由、進步、繁榮的台灣。

柯說，「戰爭無情，和平無價，當年我們齊心抵抗侵略，今日更應團結」。必須感謝當年英勇戰士的犧牲與付出，也向他們獻上最高的敬意與謝意。飲水要思源，莫忘八二三！

國軍 金門 柯文哲

相關新聞

紀念823中央未派員 金門縣長怒

昨天是八二三戰役六十三周年紀念日，陸軍司令徐衍璞在金門太武山公墓主持祭祀追思活動；基於防疫考量，蔡總統未安排金門行程，但...

蔡總統：單憑一黨一派無法抵禦外侮

昨天是八二三金門戰役六十三周年，蔡英文總統基於避免跨島移動的防疫考量，未安排金門行程，但前往「軍備局生產製造中心」及「防...

點名萊豬立委／公投宣傳車上路 藍籲「懸崖勒豬」

國民黨革命實踐研究院「公投變形金剛」宣傳車昨天從基隆出發，環島宣傳人民十二月十八日參與公投。革實院長羅智強說，「萊豬立委...

蔡總統823宣示捍衛國家決心 廉政研習中心國旗如破布

今天是八二三砲戰紀念日，蔡總統再度宣示搶捍衛國家立場。但有民眾投訴，負責培訓肩負端正國家政風公務員的法務部廉政署廉政研習...

823紀念日 柯文哲：這段歷史不能被遺忘

今天是八二三砲戰63週年紀念日，台北市長柯文哲晚間也在臉書寫到，因為疫情關係，台北市政府沒有舉辦紀念活動，但這段歷史不能...

【圖輯】照片看歷史／1997年北二高全線通車 首日「試開潮」大塞車

耗時10年、斥資1500餘億元的北部第二高速公路，1997年8月24日上午在樂聲中，由副總統連戰按鈕宣告全線通車，並在下午2時開放全線通車。這條國人設計的第一條高逮公路通車後，使得中山高速公路和北二高連成一個完整的高速公路網，由汐止到新竹的行車時間只需1個多小時，中和、新店、深坑、木柵等鄰近山區城鎮的居民除了可以快速的進入市區，還可以經由桃園內環線更方便的到達桃園中正機場。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。