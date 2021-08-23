823紀念日 柯文哲：這段歷史不能被遺忘

今天是八二三砲戰63週年紀念日，台北市長柯文哲晚間也在臉書寫到，因為疫情關係，台北市政府沒有舉辦紀念活動，但這段歷史不能被遺忘。現在去金門，透過牆壁上的彈孔、炮台、戰壕、坑道，仍可想像當年的戰役。

柯文哲說，八二三炮戰在一九五八年八月二十三日開打之後，戰事持續四十四天，中共對大小金門發射了四十八萬顆砲彈，等於是整片土地都翻了一遍。八二三炮戰是國軍戰史上重要的一頁，當年，國軍將士以英勇的意志，浴血抵禦共軍侵略，奠定台海和平的基礎，才有今日民主、自由、進步、繁榮的台灣。

柯說，「戰爭無情，和平無價，當年我們齊心抵抗侵略，今日更應團結」。必須感謝當年英勇戰士的犧牲與付出，也向他們獻上最高的敬意與謝意。飲水要思源，莫忘八二三！