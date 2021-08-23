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綠指藍去金門消費823 江啟臣發言人：不勞置喙一笑置之

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣與金門縣長楊鎮浯造訪和平園區。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨主席江啟臣與金門縣長楊鎮浯造訪和平園區。圖／江啟臣辦公室提供

民進黨今指出，國民黨主席候選人朱立倫與江啟臣是因為競選黨主席而分別前往金門紀念八二三砲戰紀念日，消費重要歷史記憶。對此，江啟臣辦公室發言人詹為元表示，黨主席選舉是國民黨的家務事，不勞民進黨置喙與指點，但如果因國民黨主席選舉而讓民進黨知道還有八二三這一紀念日，國民黨則不願與之計較、一笑置之。

詹為元指出，即使民進黨前副秘書長徐佳青曾說：「八二三不就是共產黨跟國民黨在打仗嗎？如此紀念有意義嗎？」曝露了八二三在民進黨的心目中是何種地位與價值，但江啟臣也不會將蔡總統2019年前往金門的行為視為一種消費，因為這樣的想法膚淺短視。

江啟臣辦公室另一位發言人吳亮儀指出，江啟臣到金門紀念八二三不是消費，而是身為中華民國的一分子，重視那段保護台灣存續至今的重要歷史戰役。對八二三的紀念是所有生活在中華民國這塊土地上的民眾，都有資格而且應該不忘的歷史事件。

吳亮儀說，即便蔡英文總統過去都未曾到過金門紀念砲戰，直到2019年才因總統大選原因到金門紀念61周年，但這也顯示蔡總統對此戰役的重視。身為中華民國國民，以及當時曾經參與過八二三砲戰的國民黨政府，皆感到欣慰。

國民黨 江啟臣 民進黨

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