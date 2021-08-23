立委致函邀立陶宛議長訪台 外交部：歡迎

美國國務卿布林肯昨天晚間致電立陶宛外交部長藍斯柏吉斯，表達支持立陶宛與台灣發展關係。立法院「台灣與波羅的海三國國會友好協會」會長、民進黨立委邱志偉日前致函邀請立陶宛國會議長、友台小組主席等人訪台，外交部今天表示歡迎。

邱志偉日前致函，邀請立陶宛國會議長Viktorija Čmilytė-Nielsen、友台小組主席Matas Maldeikis及外委會主席Žygimantas Pavilionis在疫情趨緩情況下適時訪台。

外交部表示，感謝邱志偉及許多支持我國強化與立陶宛等波海國家關係的立法委員，透過國會交流管道協助增進雙方友好情誼。

外交部表示，立陶宛位處捍衛民主自由體制的前線，與台灣是理念相近的友好夥伴，立國的國會對我國也十分友好，雙方互動密切。過去連續2年，立陶宛超過半數的國會議員曾聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞，支持我國參與世界衛生大會（WHA）。

外交部表示，深信台立兩國將在自由民主的普世價值基礎上，持續深化並拓展各項領域的交流合作，全面提升兩國的實質關係。