再批謝志偉吹噓官民合作 李貴敏：還想抹紅民間監督

駐德代表謝志偉因國民黨立委李貴敏質疑在爭取BNT疫苗企圖邀功，在臉書長篇回應強調這是身為台灣駐德代表的職責。李貴敏下午反擊，台灣苦無疫苗的時候，不知道幫蔡總統、蔡政府分憂，擺平疫苗爭議，還把民間監督聲音抹紅。

李貴敏指出，鴻海集團或台積電等民間的力量全力幫忙爭取BNT疫苗，讓人看到台灣雄厚的民間實力；反觀政府，從之前的BNT採購兩度破局到現在接近成局，其實都跟謝志偉沒甚麼直接關係，「謝志偉看起來就是一整個狀況外，充其量就是居中看看文件罷了」。

李貴敏批評，堂堂駐外代表，坐領來自民脂民膏的高薪，從去年以來，在爭取疫苗上不見任何進展，也未主動出擊；台灣至今疫苗普及率位居世界落後行列，人民從5月起飽受疫苗不足的驚嚇，駐外代表有站在人民的立場做任何反省或檢討嗎？

李貴敏說，爭取不到疫苗，此等政務官早該被彈劾或自請處分了，看到首批疫苗可望不久後運抵台灣，還吹噓甚麼政府與民間分工；別的不說，從5月到現在已經3個月了，BNT只能說是關關難過關關過，有看到政府審查、放行國產疫苗的超高效率嗎？

李貴敏說，BNT就是BNT，是台灣民眾急需的國際認證疫苗，民眾只有一個想法，需要足量的國際認證疫苗、需要疫苗盡速來台；是否駐外代表在國外日子過得太好了嗎？台灣苦無疫苗的時候，不知道幫蔡總統、蔡政府分憂，擺平疫苗爭議嗎？民眾不能質疑嗎？

李貴敏說，為什麼對於民間的質疑祗會甩鍋蔡總統？又為什麼需要把民間監督的聲音抹紅？這種態度實在讓人不知該說些甚麼好。