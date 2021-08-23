民進黨標準SOP？ 柯文哲嘆：只要蔡英文半夜發文 我隔天就被攻擊

台北市長柯文哲日前說不能善待動物不算進步國家，卻被外界批評，柯文哲過去對動物有很多不友善言詞，質疑是在蹭動物議題的熱度，柯文哲今表示，「只要總統蔡英文晚上發臉書，隔天我就會受到有計畫、組織的媒體攻擊，顯然民進黨相當注重SOP」。

柯文哲表示，他已經找到規則，凡是蔡英文晚上三更半夜發臉書，隔天他就會遭受到這種相當有計畫、有組織的媒體攻擊，這是轉移話題，讓事件變得更模糊。

柯文哲說，第一，像是台北市是六都貓犬安樂死最多的城市，北市府發言人陳智菡第一時間就回應是假新聞，北市收容的貓犬若要安樂死，需要動保處長親自到場才能執行，因此難度很高，今年至迄今也無安樂死。

第二，拿他之前講的話來作新聞，「這種伎倆太熟悉了」，就不討論。結論就是，只要半夜發臉書，隔天他就會被攻擊，這是標準的SOP，顯然民進黨相當注重SOP。