民進黨嗆江啟臣、朱立倫 為黨主席選舉消費823砲戰

國民黨主席江啟臣及新北市前市長朱立倫昨、今兩天分別前往金門紀念823，民進黨表示，國民黨近年作為早已從「反共」變為「親共」，如今為競選黨主席才又爭相消費「823砲戰」紀念日，重要歷史記憶淪為選戰題材，令人遺憾。

民進黨指出， 63年前的「823砲戰」是中華民國台灣重要的歷史記憶之一，是台灣軍民一心，捍衛國家主權、擊退中共侵犯的重要戰役。「823精神」就是所有台灣人，不分先來後到，共同守衛國家的精神。這個精神傳承到這個世代，代表的是堅定展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義。這樣的「823精神」絕不應該淪為國民黨黨內的選舉題材。

民進黨指出，民進黨上任以來致力於兩岸關係穩定與和平，採取「維持現狀」、不挑釁的立場，也堅持「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。但是中共不曾放棄對台使用武力，持續對台文攻武嚇、國際打壓等，並成為國際社會都認定的區域穩定破壞者。民進黨認為，在這個情況下，唯有壯大台灣，才能堅定捍衛台灣的國家主權和民主自由。

民進黨指出，相對地，國民黨在2005年由前黨主席連戰赴中進行所謂「破冰之旅」後，即快速轉型為國內最大的親共政黨，爭先恐後錢進中國，成為中共統戰交流的樣版。很多人可能忘記，朱立倫當年也是爭相去北京與中共國家主席習近平握手的其中一人，在習近平面前更提出「兩岸同屬一中」的說法，等同把中華民國台灣的主權拱手讓出。

民進黨指出，不知道在823當天祭拜國軍先烈時，朱立倫心中是否還繼續維持「兩岸一中」的論述？民進黨也要問問朱立倫，如果當選主席，是否也要把國民黨和台灣帶向「兩岸一中」的方向？「兩岸一中」是不是依然就是朱立倫的國家定位主張？

民進黨說，近來中共軍機不斷擾台、對外侵略主義引發舉世警覺，但過去高舉「反共」大旗的國民黨，現在面對中共不僅毫無抵抗意志，更瀰漫一股失敗主義。只有為了競選國民黨主席大位，才看到兩位主要候選人競相前往金門，藉由「823砲戰」紀念日批評蔡英文總統，高喊在中共面前不能提的中華民國，做出緬懷前人的姿態。這種作為明顯只是把「823砲戰」紀念日作為選舉工具暗自較勁。

民進黨強調，「我們不能只是緬懷歷史，更要從歷史汲取教訓，單方面依賴敵人的善意，或向敵人屈躬卑膝不可能換得永久的和平。國民黨若只知當矇眼鴕鳥，一手懷念反共歷史，另一手又大搞親共作為、倡導失敗主義，只會離台灣主流民意越來越遠。」