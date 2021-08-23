聽新聞
test
0:00 / 0:00
故宮哏圖釣出柯文哲「拉筋留言」 上萬網友失焦捕捉野生柯P
故宮精品臉書粉專今天貼出「八段錦」周邊商品，一句「只有筋骨很硬的你才懂」，並且標註「老師我盡力了、跟瑜伽無緣」的字眼，意外釣出柯文哲上粉專貼出柯文哲過去曾找老師練拉筋的照片。
故宮精品臉書粉專八段錦釣出柯文哲貼出拉筋照並留言「啊啊啊啊啊！」短短3個小時，光留言已經累積1.5萬人按讚，許多網友在柯文哲留言下回覆，遠超過故宮精品本身的貼文。
有網友說，「太可愛了！」「整個筋都開了吧」、「笑翻hen痛」、「野生柯P」、「比原po的讚還多耶」。也有網友說，「阿伯胸肌出來了」，「連勝文聞腋青年2021ver」。
柯文哲今天也在防疫記者會中被問及，最近是不是累了，柯文哲回應，隨時都很累，外科醫師是這樣，沒事就進入休眠狀態，看到血就醒過來，又開始工作，所以隨時都很累。
媒體追問，最近是否因高端疫苗特別累？柯文哲回應，「不會啦，高端疫苗不關我的事，我跟你講，全世界可以兩周內控制疫情，這很厲害」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言