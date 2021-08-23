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故宮哏圖釣出柯文哲「拉筋留言」 上萬網友失焦捕捉野生柯P

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
故宮精品臉書粉專八段錦釣出柯文哲貼出拉筋照並留言「啊啊啊啊啊！」短短3個小時，光留言已經累積1.5萬人按讚，遠超過故宮精品本身的貼文。圖／引用自故宮精品粉專
故宮精品臉書粉專八段錦釣出柯文哲貼出拉筋照並留言「啊啊啊啊啊！」短短3個小時，光留言已經累積1.5萬人按讚，遠超過故宮精品本身的貼文。圖／引用自故宮精品粉專

故宮精品臉書粉專今天貼出「八段錦」周邊商品，一句「只有筋骨很硬的你才懂」，並且標註「老師我盡力了、跟瑜伽無緣」的字眼，意外釣出柯文哲上粉專貼出柯文哲過去曾找老師練拉筋的照片。

故宮精品臉書粉專八段錦釣出柯文哲貼出拉筋照並留言「啊啊啊啊啊！」短短3個小時，光留言已經累積1.5萬人按讚，許多網友在柯文哲留言下回覆，遠超過故宮精品本身的貼文。

有網友說，「太可愛了！」「整個筋都開了吧」、「笑翻hen痛」、「野生柯P」、「比原po的讚還多耶」。也有網友說，「阿伯胸肌出來了」，「連勝文聞腋青年2021ver」。

柯文哲今天也在防疫記者會中被問及，最近是不是累了，柯文哲回應，隨時都很累，外科醫師是這樣，沒事就進入休眠狀態，看到血就醒過來，又開始工作，所以隨時都很累。

媒體追問，最近是否因高端疫苗特別累？柯文哲回應，「不會啦，高端疫苗不關我的事，我跟你講，全世界可以兩周內控制疫情，這很厲害」。

柯文哲 故宮

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